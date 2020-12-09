تراند اليوم : تحميل واتساب عمر العنابي .. تنزيل واتس اب عمر العنابي 2021 .. تنزيل واتساب عمر العنابي اخر اصدار .. تنزيل واتساب عمر الوردي اخر اصدار

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نبذه تعريفيه قصيره عن احدث واتساب بلس عمر اخر اصدار 2021 العنابي والازرق والوردي واخضر

واتساب عمر العنابي 2020 تنزيل شاهدنا العديد من الإصدارات التي تم إصدارها مؤخرا من تطبيق واتساب، لكن أهم تطبيقات واتساب المعدلة من قبل المطور العربي اليمني الشهير عمر باديب أصدرت العديد من إصدارات تطبيق واتساب المعتاد، الذي سنناقشه اليوم حول تطبيق واتساب واشتهر بلونه البورجوندي وباقي إصداراته. هذا الإصدار هو واحد من الإصدارات المعدلة من واتس اب التي جذبت اهتمامًا كبيرًا من المستخدمين ، لأن هناك العديد من الإصدارات المستخدمة للرجال عند تعديلها على واتس اب وهناك إصدار آخر يميل إلى أن يكون عرضة للاستخدام الأنثوي ، ولكن هذا الإصدار يرضي كلا الجانبين وميزاتهما وميزاتهما المتعددة ، وكذلك استخدام واتس اب أصبح شيئًا آسيويًا لجميع مستخدمي الاتصال تجدر الإشارة إلى أن هذا Plus WhatsApp هو إصدار معدل يبدو أنه ظهر على حد ثا بعد أن يبحث المطورون عن تطوير إصدار WhatsApp الرسمي الأصلي 2020 ، لذلك لا تتوفر بعض الميزات في التطبيق الأصلي بالإضافة إلى الحصول على أرقام متعددة على الهاتف على الرغم من وجود إصدار محدث ومحسن ، لكنه تلقى الكثير من الاهتمام والشهرة. بالإضافة إلى ذلك ، تعمل هذه الطبعة الخاصة بطريقة بسيطة وسهلة وبدون إعلانات مزعجة يمكن أن تعطل الاستخدام المباشر ، على الرغم من أنها ليست سهلة للغاية ولا تتطلب الاحتراف ، ليس من الصعب التعامل معها. استخدام ف وإرسال بسهولة البريد الصوتي والفيديو والمكالمات لتوفير الكثير من الخلفيات الجميلة والراقية، دون الحكة أو الاتصال، وتعزيز الأشكال أجمل والألوان الزاهية.

روابط تحميل اخر تحديث واتساب ابو عمر باذيب OBWhatsApp_v28 العنابي والوردي والازرق والاخضر

معلومات عن واتساب ابو عمر باذيب المعدل المطور

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واتساب عمر باذيب

نظام التشغيل أندرويد

حجم التطبيق 36 ميجا بايت

مطور تطبيق "واتس اب بلس عمر" عمر باذيب

تاريخ تحديث التطبيق 8/12/2021.

العنابي OBWhatsApp_v28

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