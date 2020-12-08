الاكثر متابعة اليوم - هيفا وهبي ترفض التطعيم ضد كورونا

اعلنت الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي، إنها ترفض التطعيم ضد فيروس_⁧‫كورونا‬⁩، واعتبرت أن اللقاح قد يكون مضراً للصحة، مستندة على فكرة أن كورونا مؤامرة.

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كتبت وهبي: (40 عاماً من البحث المستمر دون إيجاد لقاح للإيدز، و100 عام للسرطان وأبحاث مستمرة للبرد، وفي أقل من عام وُجد لقاح لكورونا، وتريدون أن آخذه، شكراً لا).

هيفا تتبع نظرية المؤامرة وتشكك بحقيقة وجود فيروس_كورونا، وترفض الحصول على اللقاح، رغم حقيقة وفاة الملايين بهذا الفيروس اللعين.

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كانت السلطات البريطانية، بدأت اليوم الثلاثاء، أكبر حملة تطعيمات في تاريخها، بتوزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي أنتجته شركتا “فايزر” الأميركية و”بيونتك” الألمانية، حسبما أفاد مراسل “سكاي نيوز عربية” في لندن.