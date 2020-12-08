شاهد: شلال من الغيوم ينحدر على تلال نوفوروسيسك الروسية

نشرت وسائل إعلام عربية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لظاهرة غير عادية، "شلال من الغيوم"، في سلسلة التلال المجاورة لمرسى السفن الرئيسي في ميناء المدينة.

تظهر اللقطات، التي تم التقاطها خلال عطلة نهاية الأسبوع، كيف تتدفق السحب الكثيفة ذات اللون الأبيض الثلجي أسفل المنحدرات في شرائط وتتبدد تدريجيا وتظهر كأنها تشكل شلالا حقيقيا من السحب، ويتم التقاط كل هذا فقط على ارتفاع 540 مترا فوق مستوى سطح البحر، وفقا لـ"روسيسكايا غازيتا".

وكان الفيديو لافتا لنظر رواد التواصل الاجتماعي حيث شارك المستخدمون انطباعاتهم، بقولهم: "لحية رائعة!" و"... جاذبيتنا الهائلة"، و"نحن في انتظار توقف الطيران".

وفقا للعاملين في الأرصاد الجوية فقد علقوا على هذه الظاهرة بقولهم :"تحدث هذه الظاهرة بسبب الحركة الشديدة للتيارات الهوائية وارتفاع رطوبة الهواء التي تشكل بخار الماء في فصل الشتاء، ويمكن للمرء في كثير من الأحيان ملاحظة السحب تحوم فوق الجبال، ولكن مثل هذا الشكل غير العادي نادر".

الجدير بالذكر أن لدى مدينة نوفوروسيسك، أضخم ميناء تجاري روسي على البحر الأسود، وهي مركز صناعي ومحور نقليات مهم.