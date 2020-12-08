تراند اليوم : فيديو فيرمونت ،،،+18 فيديو فيرمونت كامل بدون حذف

فيديو فيرمونت كامل بدون حذف، مشاهدة وتحميل فيديو فيرمونت الذي يوثق اغتصاب فتاة على يد ثمانية شباب مصرين في فندق الفيرمونت ، وشكل فيديو فيرمونت صدمة للشارع المصري حيث طالب مغردون باللغتين الانجليزية والعربية بمحاسبة المتورطين وفق القانون لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.

وفي تفاصيل فيديو جريمة الفيرمونت قام مجموعة من الشباب في فندق الفورمنت بتخدير بنت بمخدر ghb الذي يؤدي لفقدان الوعي ،تناوبوا على اتصاب الفتاة في غرفة وقامو بتصوير أنفسهم بالفيديو، وكلما كانت الفتاة تدخل لطلب الماء كانو يعطونها المخدر لافقادها الوعي من جديد وقاموا بحفر الأحرف الاولى من اسمائهم على مؤخرتها لابتزازها وتخويفها ومشاركة الفيديوهات مع أصدقائهم ومعارفهم.

ونشر أسماء مرتكبي الجريمة وجاءوا كالتالي عمرو فارس الكومي ، عمرو السداوي ، خالد محمود، عمرو حسين، عمر حافظ، أحمد طولان.

وأكد مغردون باللغتين العربية والإنجليزية أن ”الشبان دأبوا على اغتصاب فتيات على مدار سنوات دون رقيب أو حسيب، وهذا فقط لكونهم من عائلات ثرية وذات نفوذ“.

وكان حساب ”مغتصبون“ عبر ”انستغرام“ قد أثار القضية حين نشر تفاصيل عن الواقعة مرفقة بأسماء الشبان، وأعادت نشرها بدورها الناشطة مايان السيد لتجد تفاعلا واسعا عبر موقع ”تويتر“.

اقرأ أيضاً

وطالب ناشطون بمحاسبة مرتكبي واقعة الاغتصاب، مستنكرين معاقبة فتيات عبر تطبيق ”التيك توك“ وإصدار أحكام قضائية بحقهن، فيما لا تتحرك الجهات المعنية بشأن جرائم أشد وقعا كجريمة اغتصاب فيرمونت، على حد تعبيرهم.