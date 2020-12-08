تراند اليوم : وفاة أكبر معمرة "بدريه سعيد حسن عبد الغفور" في قطاع غزة

لديها عشرات الأحفاد

وفاة أكبر معمرة "بدريه سعيد حسن عبد الغفور" في قطاع غزة

غزة / الخليج 365

توفيت المعمرة الفلسطينية من قطاع غزة، بدريه سعيد حسن عبد الغفور (أم قاسم) 105 عاماً، من بلدة القرارة في محافظة خان يونس، صباح اليوم الأحد، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

وابلغ أهالي الفقيدة « إن المعمرة توفيت بعد وعكة صحية ألمّت بها، وقد كانت تتمتع بصحة جيدة »، مؤكداً أن لديها عشرات الابناء والأحفاد.

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وأضاف: عاصرت المعمرة الاحتلال البريطاني لفلسطين، ثم الدولة العثمانية الاتراك، وعاصرت فترة الاحتلال الإسرائيلي، ثم السلطة الفلسطينية، ووصلاً إلى قيادة حركة "حماس" لقطاع غزة.

وتسكن الحاجة في بلدة القرارة جنوبي قطاع غزة، وقد هُجرت من فلسطين المحتلة مع العائلات الفلسطينية عام 1948. وسيتم الصلاة عليه في مسجد عمر بن الخطاب بمنطقة (الغوافير).

وأوضح " أن الحاجة بدرية حتى أيامها الاخيرة بقيت تتمتع بذاكرة قوية تتحدث عن ذكرياتها في فلسطين وتروي قصصها وبطولات أبنائها ونضالاتهم . " .