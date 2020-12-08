تراند اليوم : نتائج البكالوريا حسب الاسم والكنية ،،، نتائج البكالوريا ٢٠٢٠ سورية حسب الاسم والكنية

نتابع واياكم رصد نتائج البكالوريا ٢٠٢٠ سورية ،حيث أعلنت وزارة التربية السورية رسمياً عن نتائج البكالوريا حسب الاسم والكنية بفرعيها الأدبي والعلمي والثانوية الشرعية والثانوية المهنية بفروعه النسوية والصناعية والتجارية لدورة عام 2020 الدورة الأولى.

وقال وزير التربية عماد العزب في بيان صحفي تلاه في مبنى الوزارة إن عدد المتقدمين في الفرع العلمي بلغ 813ر124 طالباً نجح منهم 595ر89 طالباً وبذلك تكون نسبة النجاح 78ر71 بالمئة أي بزيادة 92ر3 تقريباً عن العام الماضي فيما بلغ عدد المتقدمين بالفرع الأدبي 003ر76 طلاب نجح منهم 758ر45 بنسبة نجاح 21ر60 بالمئة فى حين بلغ عدد المتقدمين للثانوية الشرعية 769ر1 طالباً نجح منهم 385ر1 بنسبة نجاح 29ر78 بالمئة.

وبالنسبة للثانوية المهنية النسوية أوضح العزب أن عدد المتقدمين بلغ 942ر2 طالباً نجح منهم 072ر2 وبذلك تكون نسبة النجاح 43ر70 بالمئة وأن عدد المتقدمين للثانوية المهنية الصناعية بلغ 103ر16 طلاب نجح منهم 9664 وبنسبة نجاح 01ر60 بالمئة أما بالنسبة للثانوية المهنية التجارية فبلغ عدد المتقدمين 275ر13 طالباً نجح منهم 952ر5 بنسبة نجاح بلغت 84ر44 بالمئة.

وبين العزب أن ارتفاع نسبة النجاح هذا العام بفارق 92ر3 بالمئة مقارنة مع العام الماضي حيث كانت 86ر67 يعود إلى مجموعة من الأسباب أهمها الجهود التي بذلها الطلاب في التحضير للامتحانات في ظل ظروف وباء كورونا وإيقاف الدوام وما قدمته الفضائية التربوية السورية والمنصات التربوية من دروس تعليمية لتعويض الفاقد التعليمي إضافة إلى التباعد الزماني بين مواد الامتحان حيث بلغ في بعض المواد أكثر من ثلاثة أيام وإدراج الأسئلة الاختيارية في نماذج امتحانات دورة 2020 والمرونة في سلالم تصحيح المواد حيث راعت الخيارات الممكنة في الإجابات وصدور المرسوم 118 للعام 2020 الذي حدد امتحانات دورة 2020 بدورة واحدة فقط وعدل بالمادة الثانية منه شروط النجاح لتصبح لصالح أبنائنا الطلبة بشكل أكبر.

وأوضح العزب أن ستة طلاب حصلوا على العلامة التامة 2900 في الفرع العلمي وهم علي سليمان عبد الله وفرح أحمد مطرجي من ثانوية الشهيد كميت إبراهيم بليدي للمتفوقين باللاذقية ومايا محمد شعبان من ثانوية الشهيد علي خضر للمتفوقين بطرطوس وشهد سلطان العذبة من مدرسة الأوائل النموذجية بريف دمشق والأيهم واقد قره محمد من ثانوية حلب الخاصة بحلب وميشيل جورج عرب من مدرسة الأمل الخاصة المختلطة بحلب.

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ولفت الوزير العزب إلى أنه حصل على علامة 2899 كل من الطالبين سارة سعدو أبو لوح من مدرسة الاسية الخاصة بدمشق وأحمد نوفل قزازو من ثانوية الشهيد الكميت إبراهيم بليدي للمتفوقين باللاذقية فيما حصل على مجموع 2898 درجة كل من أحمد أسامة جردي وريما أيسر إبراهيم من ثانوية الشهيد الكميت إبراهيم بليدي للمتفوقين باللاذقية وهادي ناظم صالح من ثانوية الشهيد علي خضر للمتفوقين بطرطوس وسامي عبد الله إسماعيل من ثانوية طائر الفينيق الخاصة بطرطوس.

وأوضح العزب انه بالنسبة للفرع الأدبي حازت الطالبة نغم غسان محمد علي من ثانوية صالح سلامة شاهين بالقنيطرة على المرتبة الأولى بمجموع 2750 فيما نال الطالب حيدر ايمن إبراهيم من ثانوية عقبة بن نافع بطرطوس المرتبة الثانية بمجموع 2745 والمرتبة الثالثة الطالبة زهراء علي الصبح من ثانوية لؤي محمد النقري بحمص بمجموع 2742.

أما بالنسبة للشهادة الثانوية الشرعية فبين الوزير العزب أن الطالبة هالة عبد السلام محمداه من ثانوية عبد الغني النابلسي الشرعية للبنات بدمشق نالت المرتبة الأولى بمجموع 4530 درجة من المجموع العام 4600 وفي الشهادة الثانوية المهنية النسوية حصلت الطالبة هبة محمد محمد ثانوية الشهيد محمد أحمد محمود التجارية من دمشق على المرتبة الأولى ونالت 4276 من المجموع العام 4500 درجة وفي الشهادة الثانوية المهنية الصناعية حصل الطالب عبد الله احمد العارف من ثانوية تقنيات الحاسوب بنين بحلب على المرتبة الأولى ونال 4478 من المجموع العام 4500 درجة والشهادة الثانوية المهنية التجارية حصلت الطالبة رغد عصام وهبه من ثانوية جول جمال التجارية بدمشق ونالت 4553 درجة من المجموع العام 4600.

وأوضح العزب انه تم إصدار النتائج بواسطة شبكة التربية للمعلومات في المحافظات جميعها بالوقت ذاته حيث تم نشرها على موقعي الوزارة ورئاسة مجلس الوزراء إضافة إلى نشرها على التطبيق الخاص بالموبايل وتم أيضا إرسال رسالة نصية الى الطلاب الناجحين على الموبايل الخاص بالطالب المسجل في طلب اكتتابه أثناء التسجيل مؤكداً أنه طلب من مديري التربية في المحافظات جميعها نشر النتائج في بهو مديريات التربية وإيصالها للمدارس مباشرة.

وقال الوزير العزب إنه بإصدار نتائج الدورة الأولى لشهادة الدراسة الثانوية العامة بفروعها المختلفة يؤكد الشعب السوري حرصه ومحبته للحياة والعلم رغم انتشار وباء كورونا في العالم حيث استطاعت وزارة التربية بما اتخذته من إجراءات احترازية المساهمة بشكل كبير في تخفيف التوتر والقلق لدى الطلاب وذويهم والحفاظ على سلامة الأبناء.

وبين الوزير العزب أن الوزارة توجه رسالة للعالم أجمع اليوم أن مسيرة العلم والعمل مستمرة بثبات وقوة انطلاقاً من الحرص على بناء الوطن والدفاع عنه موجها في الوقت ذاته الشكر إلى جميع الوزارات التي ساهمت في إنجاز الامتحانات بالشكل الأمثل.

وأشار الوزير العزب إلى الصدى الإيجابي لصدور المرسوم 181 للعام 2020 المتضمن إجراء دورة ثانية إضافية كونه يسمح لمن تعثر بمادة أو مادتين تحسين درجاته لتحقيق طموحه.

وأكد الوزير العزب رداً على استفسارات الصحفيين أن الوزارة مستمرة في عملها خلال عطلة العيد لقبول طلبات اعتراض الطلاب على درجاتهم أو على عقوباتهم بالنسبة للطلاب مخالفي التعليمات الامتحانية تحضيراً للدورة الإضافية حيث يبدأ قبول طلبات الاعتراضات يوم الأحد الـ 2 من آب القادم ويستمر حتى يوم الخميس الـ 6 منه لافتاً إلى أن العمل جار على إصدار نتائج شهادة التعليم الأساسي في أقرب وقت ممكن.

وفي رده على تحديد الأول من أيلول موعدا لبدء العام الدراسي أوضح العزب أن الوزارة لديها أجندة عمل لا بد من إصدارها وفقا للأنظمة العالمية لاعتمادية الشهادات السورية والاعتراف بها وأن بدء الدوام المدرسي الفعلي وخطط الوزارة مرتبط ارتباطا وثيقا مع بيان وزارة الصحة والفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا.

وبدأت امتحانات الثانوية العامة بفروعها العلمي والأدبي والثانوية الشرعية والمهنية الصناعية والتجارية والنسوية لدورة عام 2020 الأولى في الـ 21 من حزيران الماضي بتقدم نحو 251701 طالب وطالبة في المحافظات كافة فيما انتهت الامتحانات العامة يوم الـ 14 من تموز الجاري للفرع العلمي والثانوية الشرعية والمهنية بفروعها كافة والـ 12 منه للفرع الأدبي.

ملاحظة : تم تفعيل اختيار المحافظة ورقم الاكتتاب ، وسيتم تفعيل زر البحث فور صدور النتائج ويعتبر هذا الروابط الأسرع .

1) الموقع الرسمي وهو الذي يتم تحميل النتائج عليه

http://moed.gov.sy/site/