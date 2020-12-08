تراند اليوم : concoursmed.ma 2020 نتائج الانتقاء الأولي لمباراة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان

concoursmed.ma نتائج الانتقاء الأولي والتسجيل في مباراة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان 2020: هذه المنصة الالكترونية هي منصة التسجيل في مباراة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان 2020. ستجدون هنا شرح طريقة التسجيل و نتائج الانتقاء الأولي وأجوبة لجميع أسئلتكم للتسجيل في مباراة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان 2020 عبر منصة www.concoursmed.ma

نتائج الانتقاء الأولي لمباراة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان 2020 concoursmed.ma

حرصا منها على ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين لولوج التكوينات في الطب والصيدلة وطب الأسنان، اعتمدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، هذه السنة، مقاربة جديدة في تدبير ولوج كليات الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان تنبني على أربعة محددات أساسية:

1. تنظيم مباراة مشتركة لولوج السنة الأولى في التكوينات في الطب والصيدلة وطب الأسنان عوض 11 مباراة التي جرت العادة على تنظيمها سابقا؛

2. اعتماد بوابة إلكترونية وطنية www.concoursmed.ma لتدبير جميع محطات المباراة المشتركة؛

3. تقريب مراكز المباراة من مقرات سكنى حاملي شهادة البكالوريا حفاظا على صحتهم وسلامتهم؛

4. تخفيض عتبة انتقاء المترشحين لاجتياز المباراة المشتركة عبر توسيع قاعدة حاملي البكالوريا الذين تم قبولهم في الانتقاء التمهيدي.

وقد أسفر اعتماد هذه المقاربة عن النتائج التالية:

-الانتقاء التمهيدي لحوالي 56.000 مترشحا ومترشحة لاجتياز المباراة المشتركة من بين 72.532 من المترشحين المسجلين على البوابة الالكترونية الوطنية. هذا وسيتم الإعلان عن لوائح المترشحين الذين تم انتقاؤهم يومه الأحد 02 غشت 2020 على البوابة الالكترونية: www.concoursmed.ma؛

-تحديد عتبة الانتقاء التمهيدي في معدل يساوي 12 على 20 وذلك باعتماد معدل الامتحان الوطني الموحد بنسبة 75% ومعدل الامتحان الجهوي للبكالوريا بنسبة 25 %؛

-اعتماد 88 مركزا لاجتياز المباراة المشتركة بالمدن والمراكز الجامعية المتواجدة في أكثر من 42 عمالة أو إقليم بمختلف جهات المملكة، مما سيمكن من تقليل تنقلات المترشحين في هذه الظروف الاستثنائية؛

-تعبئة ما يفوق 4000 مراقبا للمباراة من أساتذة باحثين وأطباء داخليين ومقيمين وأطر إدارية وتقنية وطلبة دكتوراه من جميع الجامعات الوطنية.

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والجدير بالذكر أنه سيتم تنظيم المباراة المشتركة يوم الأربعاء 05 غشت 2020 بتنسيق بين المصالح المركزية للوزارة وكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان وجميع الجامعات الوطنية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية للتربية الوطنية بمختلف جهات وأقاليم المملكة. وسيتم الإعلان عن نتائج المباراة في أجل أقصاه يوم الجمعة 07 غشت 2020، وذلك حسب التوزيع الجغرافي لروافد كليات الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان المعتمدة سابقا.

شروط وإجراءات التسجيل في مباراة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان 2020 على منصة concoursmed.ma

شروط الترشيح لمباراة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان 2021:

يشترط في المترشح لاجتياز المباراة المشتركة لولوج كليات الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان برسم السنة الجامعية 2021-2020 أن يكون:

-مسجلا بالسنة الثانية من سلك البكالوريا لسنة 2020/2019 في شعبة العلوم الرياضية أو شعبة العلوم التجريبية لسلك البكالوريا أو ما يعادلها؛

-أو حاصلا على شهادة البكالويا في شعبة العلوم الرياضية أو شعبة العلوم التجريبية أو ما يعادلها برسم سنة 2019/2018.

إجراءات الترشيح على منصة concoursmed.ma

يتعين على المترشحين الراغبين في اجتياز المباراة المشتركة لولوح كليات الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان تسجيل ترشيحيم على البوابة الإلكترونية الخاصة بالمباراة على العنوان التالي: concoursmed.ma

وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين يوم الخميس 16 ويوم الأربعاء 29 يوليوز 2020.

ويتعين على كل مترشح خلال هذه الفترة، ترتيب الشعب الثلاث (طب وصيدلة وطب أسنان). حسب اختياره ووفق التوزيع الجغرافي لروافد مختلف الكليات حسب مكان الحصول على شهادة البكالوريا (أنظر جداول التوزيع الجغراق الواردة في الفقرة 5).

أثناء تعبئة طلب المشاركة وبعد القضاء هده الفترة لا يمكن لأي مترشح التسجيل أو تغييير ترييب اختياراته، كما يتعين على المترشحين الحاصلين على شهادة المكالوريا الأجنبية إرسال نسحة من هذه الشهادة وكذا كشف نقطهم ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية إلى مصالح الوزارة عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: [email protected] في أجل أقصاه 24 يوليوز 2020.

معلومات الانتقاء لمبارة الولوج لكلية الطب والصيدلية وطب الأسنان

يتم ولوج السنة الأولى بكليات الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان بعد نجاح المترشحين في مباراة تجرى على مرحلتين:

-انتقاء تميهدي يمْكُنْ من حصر لوائح المترشحين المقبولين لاجنياز الاختبار الكتابي في حوالي سبعين ألف (70.000) مترشحا ومترشحة.

وبيرتكز الانتقاء التمهيدي:

-بالنسبة للمترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا الوطنية على المعدل المحصل عليه في امتحانات البكالوريا عن طريق احتساب:

-75 في المائة من المعدل العام للنقط المحصل عليها في الامتحان الوطني للسنة الثانية لسلك البكالوريا.

-25 في المائة من المعدل العام للنقط المحصل عليها في الامتحان الجهوي للسنة الأولى لسلك البكالوريا.

-بالنسبة للمترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا الأجنبية على المعدل العام للنقط المحصل عليها.

وسيتم الإعلان عن ننتائج الانتقاء التمهيدي في أجل أقصاه يوم الإثنين 03 غشت 2020 على البوابة الإلكترونية للمباراة www.concoursmed.ma

هذا ويتعين على كل مترشح تم انتقاؤه تحميل بطاقة الاستدعاء لاجتياز الاختبار الكتابي من البوابة الإلكترونية للمباراة وطبعها، وتحتوي هذه البطاقفة خصوصا، على المعلومات المتعلقة بمركز الاختبار الكتابي، وسنتم مراعاة القرب الجفرافي في تحديد مركز الاختبار الكتابي المبين في بطاقة الاستدعاء.

موعد الاختبار الكتابي لمباراة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان:

الاختبار الكتابي سينظم يوم الأريعاء 05 غشث 2020، وينصب هذا الاختبار على برامج البكالوريا (شعبة العلوم التجريبية). التي تم تدريسها حضوريا، وفق الإطار المرجعي الخاص بالمباراة المشتركة لولوج كليات الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان الذي سيعلن عنه لاحقا.

ويتعين على كل مترشح الحضور الى مركز الاختبار الكتابي مرفوقا ببطاقة التعريف الوطنية وبطاقة استدعائه لاجتياز الاختبار. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوثائق (بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة الاستدعاء) تعتير إجبارية

الإعلان عن النتانج كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان

ييم الإعلان عن لائحة المترشحين المقبولين بصفة نهائية وترتيهم حسب الاستحقاق وبناء على اختياراتهم التي عبروا عها في مرحلة التسجيل. في أجل أقصاه بوم الجمعة 07 غشت 2020 على البوابة الإلكترونية: www.concoursmed.ma

تعتمد عملية تعيين المترشحين المقبولين في الشعب الثلاث لكليات الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان على المعايير التالية:

-درجة الاستحقاق بناء على نتائج الاختبار الكتاي؛

-ترتيب اختيارات المترشح المعبر عنها أثناء تسجيل ترشيحه على البوابة الإلكترونية www.concoursmed.ma

-عدد المقاعد المتوفرة في كل تكوين ومؤسسة مع مراعاة التوزيع الجفرافي لروافد مختلف الكليات حسب مكان الحصول على شهادة البكالوريا (أنظر جداول التوزيع الجفرافي الواردة في الفقرة 5).

وسيتم التسجيل النهائي في المؤسسات ابتداء من يوم الاثنين 10 غشت 2020 وفق الجدولة الزمنية التالية:

ملاحظات هامة:

-في حالة حصول أي مترشح على أفضل تكوين ضمن ترتيب اختياراته المعبر عنها خلال مرحلة تقديم الترشيح، يتم إلغاء التكوينات الأخرى التي تليه في الترتيب بشكل أوتوماتيكي ونهائي.

-يتم تسجيل المرشحين المقبولين في اللوائح الأساسية ولوائح الاتنظار، حسب الجدولة الزمنية المشار إليها في الجدول أعلاه، من خلال إبداع النسخة الأصلية لشهادة البكالوريا في أقرب كلية للطب والصيدلة لمحل سكنى المرشح.

-يمكن الإعلان عن لوائح انتظار إضافية في حالة شغور مقاعد في بعض التكوينات والمؤسسات بعد تسجيل المرشحين المقبولين في لوائح الانتظار الثانية. ويتم الإعلان عن التواريخ الخاصة بتسجيل المرشحين المقبولين في هذه اللوانح على البوابة الإلكترونية للمباراة concoursmed.ma

-يتعين على المترشحين زيارة البوابة الإلكترونية concoursmed.ma بصفة منتظمة وذلك للاطلاع على معلومات أدق وأوفى حول إجراءات الترشي. ومباراة الولوج وكذا إجراءات تعيين المترشحين المقبولين وتسجيلهم النهائي في الكليات.

مواد المباراة:

تشتمل المباراة على الاختبارات الكتابية في المواد التالية وبإحدى اللغات العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية حسب اختيار المترشح. ويتعين على كل مترشح تحديد االلغة التي يريد أن يجتاز بها الاختبار الكتابي في مرحلة تسجيل الترشيح بالبوابة الإلكترونية للمباراة:

تخفيض عتبة الإنتقاء وآخر أجل هو 29 يوليوز 2020 concoursmed.ma

تذكر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حاملي شهادة البكالوريا برسم الموسمين الدراسين 2020 و2019 والراغبين في اجتياز المباراة المشتركة لولوج السنة الأولى بكليات الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان العمومية أن آخر أجل لتقديم ترشيحاتهم عبر منصة www.concoursmed.ma. هو يوم الأربعاء 29 يوليوز 2020

ومن أجل تمكين أكبر عدد ممكن من المترشحين من اجتياز هذه المباراة المشتركة، من خلال تخفيض عتبة الانتقاء، فقد قررت الوزارة هذه السنة الانتقاء الأولي لما مجموعه 70.000 مترشحا ومترشحة عوض حوالي 40.000 برسم الموسم الجامعي المنصرم.

ويأتي تنظيم هذه المباراة المشتركة لأول مرة في تاريخ كليات الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان العمومية، عوض 11 مباراة التي جرت لعادة على تنظيمها سابقا، حرصا على ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين لولوج هذه الكليات ومن أجل تقريب مراكز المباراة من مقرات سكنى المترشحين خاصة في هذه الظروف الاستثنائية المرتبطة بتداعيات جائحة كوفيد 19 والتي تتطلب تقليل التنقلات بين مختلف جهات وعمالات وأقاليم، حيث اعتمدت الوزارة ما يناهز 100 مركز لاجتياز المباراة المشتركة بالمدن والمراكز الجامعية المتواجدة في أكثر من 42 عمالة أو إقليم بمختلف جهات المملكة.

وسيتم الإعلان عن نتائج الانتقاء الأولي لاجتياز المباراة الكتابية في أجل أقصاه 03 غشت 2020، فيما سيتم تنظيم المباراة المشتركة يوم الأربعاء 05 غشت 2020 والإعلان عن نتائجها بتاريخ 07 غشت 2020.

وستتم جميع مراحل هذه العملية في إطار تعبئة شاملة للمصالح المركزية للوزارة وكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان العمومية وجميع الجامعات الوطنية العمومية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمختلف جهات المملكة.

للمزيد من المعلومات والتفاصيل المرجو تحميل مذكرة مباراة ولوج كلية الطب والصيدلة