تراند اليوم : فيديو حرق علم الكويت .. فيديو حرق علم الكويت مقابل 500 دولار

أثار فيديو حرق علم الكويت في مصر جدلاً واسعاً على الصعيد الشعبي والرسمي في الوطن العربي وتعود حادثة حرق علم الكويت لدعوة مجموعة من الشباب المصريين لحرق العلم الكويتي مقابل 500 دولار.

بدورها قالت السفارة الكويتية في القاهرة إنها تابعت باستهجان المقاطع التي دعت لحرق العلم الكويتي؛ وأكدت أن هذا العمل يمثل إساءة ‏بالغة ومرفوضة للكويت، ومن شأنه أن ينعكس بشكل سلبي على العلاقات بين البلدين.

وأضافت السفارة أنها نقلت استياء الأوساط الرسمية والشعبية في الكويت للمسؤولين في مصر.

كما دعت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، الكفيلة بردع مثل هذه الممارسات المرفوضة ‏ومحاسبة كل من شارك في هذه الإساءات وروج لها.

وكان قد انتشر أمس مقطع مصور، يظهر شخصا يحمل علم الكويت ويدعو من يقابلهم إلى حرقه مقابل مبلغ مالي.

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ورغم أن الجميع رفضوا عرضه، فإن الخطوة اعتبرت إساءة للعلم الذي يمثل رمز الدولة؛ وهو ما حدا بالكويتيين لمطالبة سلطات بلادهم باتخاذ الخطوات اللازمة تجاه هذه الإساءة.

ومؤخرا تصاعد سجال ومناكفات كلامية بين مغردين من البلدين عبر منصات التواصل، عقب انتشار مقطع مصور لاعتداء كويتي على عامل مصري بالصفع 3 مرات متتالية في سوبر ماركت بالكويت.