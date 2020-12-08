تراند اليوم : لماذا تختفي القطط يوم عيد الاضحى .. لماذا تختفي القطط في عيد الاضحى ؟

غزة/ الخليج 365

لماذا تختفي القطط يوم عيد الاضحى ، لماذا تختفي القطط يوم العيد الاضحى اسلام ويب ، أثارت ظاهرة اختفاء القطط عقب صلاة عيد الأضحى المبارك حتى صلاة الظهر، دهشة وحيرة الجميع وتسببت في جدل واسع بين المسلمين في جميع دول العالم، لا أحد يعلم حتى الآن أين تذهب القطط في صباح ليلة العيد، هل هي ذهبت لأداء فريضة الحج ؟ أم تختفي بسبب نزول الملائكة ؟

تقول أبرز الروايات المتداولة أن القطط تذهب يوم العيد للحج ثم تعود مرة آخرى وهى الإجابة الوحيدة التي يتم تداولها بين المسلمين خاصة مع الأطفال، وقيل أن السبب الرئيسي وراء اختفائهم هو دعوتهم على مائدة سيدنا سليمان عليه السلام.

وقال بعض المفسرين لظاهرة اختفاء القطط في عيد الأضحى العديد من التفسيرات الوهمية أبرزها، بأنهم يجتمعون مع ملك القطط لتلقى التعليمات، أو يخطف الجن بعضهم حفاظاً عليهم لأنهم من أتباعه يستخدمهم في امور عدة، أو يختفون ليمارسون شعائر العيد ويذبحون مثل المسلمون.

وتعتبر ظاهرة اختفاء القطط من الظواهر التي عجز العلماء على مدى العصور عن تفسيرها، ولم يستطيع العلماء إيجاد تفسير علمي واحد للرد على السؤال الذي أثار اهتمام الملايين من المسلمين.

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وفسر علماء الدين تلك الظاهرة وهى أقرب إجابة مقنعة عن اختفاء القطط صباح ليلة عيد الأضحى، وهو ما جاء في الصحيحين عن النبي ـ ص ـ قال: "إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، فإنها رأت ملكاً، وإذا سمعتم نهاق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان، فإنها رأت شيطاناً"، كما روي عن البخاري ومسلم أن "فرس" الصحابي الجليل أسيد بن حضير أحست بالملائكة التي نزلت تستمتع إلى القرآن فاضطربت وكادت تؤذى الولد النائم.

ومن أكثر الإجابات المنطقية التي فسرها علماء المسلمين أن القطط تختفي صباح ليلة العيد لأنها ترى الملائكة وتهرب خوفاً منهم، أو تختفي احتراماُ للملائكة وللمسلمين، أو اختفائهم هو أمراً من الله حتى لا يعترضون ملكاً مكلفاً مكرماً، وهناك حديث ضعيف بخصوص نزول الملائكة أول أيام عيد الأضحى عن سعيد بن أوس الأنصاري عن أبيه قال: قال رسول الله ـ ص ـ : "إذا كان غداة الفطر وقفت الملائكة في أفواه الطرق فنادوا يا معشر المسلمين اغدوا إلى رب رحيم يمن بالخيرات ويثيب عليه الجزيل، أمرتم بصيام النهار فصمتم، وأطعتم ربكم فاقبضوا جوائزكم، فإذا صلوا العيد نادى مناد من السماء ارجعوا إلى منازلكم راشدين قد غفرت ذنوبكم كلها".