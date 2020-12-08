في مفاجأة لعشاقها: كريستيانو رونالدو ضمن شخصيات "فري فاير"

كشفت فري فاير، أحد أهم ألعاب الجوال عالمياً، وأول لعبة مطورة ذاتيًا من شركة غارينا، عن اتفاقها مع أسطورة كرة القدم، اللاعب كريستيانو رونالدو ليكون أحدث سفير لعلامتها التجارية اليوم. لتكون هذه الشراكة هي الأهم في صناعة الألعاب، إذ تجمع ما بين واحدة من أكثر الألعاب الالكترونية شهرة مع رمز رياضي عالمي يحبه الجميع.

وتعتمد شراكة فري فاير مع كريستيانو رونالدو، وفق بيان وصل سوا، على استراتيجيتها في تقديم محتوى مميز ومبتكر باستمرار لجميع اللاعبين والمتابعين في جميع أنحاء العالم، بهدف إثراء خبراتهم وإلهامهم أثناء اللعب، وفي الوقت ذاته تحقيق المتعة والتشويق.

فري فاير تواصل مساعيها لكسب إعجاب اللاعبين والمتابعين وإثارة حماس هم:

بهذه المناسبة؛ صرح هارولد تيو المسؤول عن انتاج فري فاير داخل شركة غارينا قائلا: "تعد هذه الشراكة مهمة للغاية لنا في فري فاير، فكريستيانو رونالدو نموذج يحتذى به بالنسبة للكثيرين، لذا فالتعاون معه وتقديمه إلى مئات الملايين من الأشخاص حول العالم أمر مثير حقًا لنا ولهم، كما تحقق الشراكة هدفنا الذي نسعى إليه والمتمثل في تقديم أدوات جديدة للمجتمعات للاستمتاع بفري فاير".

حول عملية "كرونو":

يمكن للاعبين التطلع إلى اللعب بشخصية كريستيانو رونالدو في اللعبة، بشخصية جديدة تمامًا تسمى كرونو وتتسمى العملية كلها باسمه. وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل من خلال موقع كرونو المخصص للشخصية الجديدة.

وأعرب كريستيانو رونالدو، أحدث السفراء العالميين لعلامة فري فاير التجارية، عن سعادته بالشراكة وأن يكون أحد الشخصيات ضمن لعبة باتل رويال الأكثر شهرة في العالم، لا سيما أنه عمل عن كثب مع الفريق لتقديم وتصميم شخصية "كرونو"، وقال: "إنه شعور رائع ليس فقط أن يكون لديك شخصية في فري فاير تم تصميمها بشكل خاص لك، ولكن أيضًا أن يتغير الكون بأكمله داخل اللعبة معها. لقد طور فريق غارينا -في اللعبة- العديد من الميزات والعناصر الجديدة لعملية "كرونو" لتخرج بشكل مشوق فريد، وآمل أن يكون لاعبو فري فاير حول العالم متحمسين تمامًا مثلي للعبة الجديدة".

شراكة تؤثر على مجمل صناعة الألعاب الإلكترونية:

وأعرب مات هاوس، الرئيس التنفيذي لشركة SportQuake، عن أن هذه الشراكة مهمة ومثيرة ليس فقط لمحبي كريستيانو رونالدو وفري فاير، ولكن أيضًا لقطاع الرياضات والألعاب الالكترونية عالمياً، قائلا: "نشهد عبر هذه الشراكة كيف تجتمع معا كرة القدم، الرياضة المحببة للعديد من الناس، مع الألعاب الإلكترونية، لتبني من خلالها علاقات تعاون جديدة ومميزة، حيث يشكل هذا التعاون بين كريستيانو رونالدو وفري فاير الباب لآفاق أخرى من الاتفاقات والشراكات بهذا المستوى".

وأضاف: "كان الجهد المبذول في التخطيط وكل ما حرص عليه من التفاصيل المبدعة في تطوير عملية كرونو مذهلاً ومثيراً، ويسعدنا وجود خبراء من SportQuake من الأطراف التي ساهمت في تحقيق هذه الشراكة على أرض الواقع".