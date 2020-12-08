إليسا عن وفاة الملحن اللبناني جان صليبا : قلبي محروق محروق

كتبت المطربة اللبنانية إليسا على حسابها الشخصي "تويتر" معلقة على وفاة الملحن والمنتج جان صليبا: "قلبي محروق محروق محروق. رفيق دربي وصديقي جان صليبا رحل عن هالدني بأكتر طريقة محزنة، بهالمرض يللي عم يهدد البشرية ونحنا مش قادرين نعمل شيء".

وتابعت في التغريدة: "ما في أبشع من هالخبر. شو كان بعد عندو طاقة وحياة وخفة دم... الله يرحمك يا صديقي".

وتوفي الملحن والمنتج اللبناني جان صليبا، مساء أمس الاثنين، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وكانت قد أعلنت زوجته خلال الفترة الأخيرة بتدهور حالته الصحية، مشيرةً إلى أنه يرقد في المستشفى منذ نوفمبر الماضي. وفق "سكاي نيوز".

ونعاه عدد من المغنين منهم نانسي عجرم وهيفاء وهبي ووليد توفيق وزين العمر وهشام الحاج وعامر زيان وفادي حرب وكذلك الملحن طارق أبو جودة.



