تراند اليوم : بيع حليب الحمير في بلجيكا لنضارة البشرة

واشنطن / وكالات / مشرق نيوز

قالت وكالة " أسوشيتدبرس " إن ريكاردو أليغريا وشقيقه ماركو يبيعون حليب الحمير في شوارع العاصمة التشيلية سانتياغو في حضور المشترين إذا يبيع نصف اللتر بقيمة 20 دولارا.

فيما قال باحثون في جامعة كاميرينو في إيطاليا إنه يمكن أن يكون بديلا جيدا للأطفال الذين يعانون من " حساسية حليب البقر ".

وقديما أوصى الطبيب اليوناني القديم أبقراط بحليب الحمير لمعالجة بعض الأمراض منها السكري والسمنة فيما يدعي البعض أن ملكة مصر الفرعونية كليوباترا كانت تستحم بحليب الحمير لتحصل على بشرة نضرة.