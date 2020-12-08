تراند اليوم : أنفك يكشف شخصيتك ويفضح اسرارها

أنفك يكشف شخصيتك ويفضح اسرارها

غزة / المشرق

دللت الدراسات العلمية على أن الأنف يكشف شخصيتك ويفضح اسرارها باعتباره انه الجزء الأكثر أهمية في الوجه الإنساني، وأنه أول شيء يُلاحظ فيه، وهو ما جعل خبراء الاجتماع يهتمون بدراسة الأنف البشرية وتحديد أشكالها، والسمات المشتركة لأصحاب كل نوع من أنواع الأنف.

وحسب أكثر من 160 دراسة في هذا الصدد، فأن شكل الأنف يكشف الكثير عن شخصية الإنسان وفيما يلي أشكال الأنف والصفات المرتبطة بكل منها:

الأنف الكبير:

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أصحاب الأنوف الكبيرة دائما ما يتمتعون بالقوة والقدرة على القيادة، ويستمتعون بتولي زمام الأمور، وتظهر مهاراتهم عند إعطائهم المزيد من السلطة، لذا فإنك تجد صاحب الأنف الكبير يبرع عند تولي المهام الضخمة وغالبا لا يوفق إذا تولى مهمة صغيرة أو تافهة.

ويتمتع هذا النوع بالأنا العالية، ويفضل دائما العمل بشكل مستقل، أو قد يعمل في فريق شريطة أن يكون هو قائدهم أو أعلى منهم مكانة لدى القائد، وأصحاب الأنوف الكبيرة يكرهون تلقي الأوامر، ويشعرون بالرضا عند تقديمهم اسهامات كبيرة في محيط العمل والأصدقاء والعائلة.

> الأنف الصغير:

أصحاب الأنوف الصغيرة هم الأفضل على المستوى الاجتماعي حيث يتمتعون بكاريزما تؤهلهم للتميز في العلاقات الاجتماعية بشكل عام، كما يبرعون في استخدام مخيلتهم الإبداعية.

أصحاب الأنوف الصغيرة غالبا ما يكونوا عفويين ومحبين للمساعدة، ويعشقون الاستقرار في العمل، ولا يملون من العمل المتكرر، ويعشقون النظام، ولكن يعيبهم نوبات الغضب التي تصيبهم عن تعرضهم للإحباط الشديد.

الأنف الطويل:

أصحاب الأنوف الطويلة طموحون للغاية، ولديهم حدس قوي بشكل عام وفي الأعمال بشكل خاص، يستجيبون غالبا لعواطفهم وغرائزهم، ويبرعون في القيادة، وعادة ما تظهر لهم المشكلات بسبب طموحاتهم العالية وانسياقهم وراء حدسهم.

الأنف القصير:

يتمتع أصحاب الأنوف القصيرة بقدر كبير من الحساسية والمشاعر المرهفة، كما يتمتعون بالولاء على جميع النواحي، ويهتمون كثيرا بمن يحبون، ولكن يعيبهم غموضهم، وكثرة القلق، وقلة الطموح، وعدم قدرتهم على التحمل العاطفي في ظروف تنافسية وتحت الضغط الكبير، وتعاملهم الحذر وغير الموفق أحيانا مع أصحاب الأنا العليا والمراكز القيادية.

الأنف المستقيم (اليوناني):

يُعرف الأنف المستقيم أيضا باسم الأنف اليوناني، ويتمتع صاحب هذا الأنف بالجاذبية والمهارة، والذكاء، والانضباط، والتصميم على النجاح، وغالبا ما يكون محبا للطبيعة.

الأنف المرتفع (الاخنس):

أصحاب الأنوف المرتفعة متفائلون للغاية، وداعمون لكل من حولهم، ويتفننون في إظهار حبهم لهم، ويعيشون على طبيعتهم دون تكلف، شخصيتهم مليئة بالمفاجآت، ويتمتعون بالطيبة مع الجميع.

الأنف المعقوف:

أصحاب الأنوف المعقوفة لديهم طريقة خاصة في التعامل مع كل شئ، ولا يتنازلون عن هذه الطريقة تحت أي ضغط، وإذا أردت كسب ودهم فعليك بإظهار احترام واهتمام كبيرين لهم ليحدث ذلك.

الأنف الروماني:

الأنف الروماني شكله مثالي، ويمتاز بقصبة مرتفعة، أما صاحبه فهو عنيد للغاية، بارع في القيادة، وطموحه لا حد له، يتمتع بشخصية قوية جدا، ويفضل التفكير كثيرا قبل اتخاذ قرارات هامة، ويبرع في المهام التنظيمية بشكل عام.

الأنف المعوج:

أصحاب الأنوف المعوجة يعشقون الحياة، ويحبون الضحك، والمرح كثيرا، ويتمتعون بشخصية جذابة تسحر من يقابلهم.

الأنف النوبي:

الأنوف النوبية جميلة ومتناسقة الشكل، أما أصحابها فيعشقون الابتكار لدرجة أنهم قادرون على استحداث طرق مبتكرة وغير تقليدية لحل مشكلاتهم اليومية، لديهم إصرار كبير، ومنفتحون وهذا سر جاذبيتهم، ولكن حبهم للقيادة والسيطرة قد يدفعهم لفعل أي شيء بالمقابل.