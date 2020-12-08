تراند اليوم : مخرجة فرنسية تعتنق الإسلام بعد شارلي إيبدو

باريس / وكالات / مشرق نيوز

أشهرت المخرجة الفرنسية إزابيل ماتيك إسلامها بعد حادثة ” شارلي إيبدو ” التي استهدفت صحيفة شارلي إيبدو الفرنسية الساخرة، جاء ذلك في منشور للمخرجة في صفحتها الرسمية على الفيسبوك حيث شكرت إزابيل الممثل المغربي هشام بهلول على نشره خبر إسلامها في الصحف المغربية.

وكتبت إيزابيل لفظ الشهادتين ” أشهد أن لا إله إلاّ الله و أنّ محمدا رسول الله ” في حسابها على الفيسبوك .

وعلقت إزابيل في صفحتها بأنها ستختار إسمها الجديد خلال زيارتها المقبلة لمدينة زاكورة في المغرب. وتلقت إزابيل العديد من التعليقات والتهاني على إسلامها.