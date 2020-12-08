تراند اليوم : فتاة من غزة ضمن قائمة أكثر الأشخاص تأثيرا في عام 2014

غزة / مشرق نيوز

أصدرت مجلة "فورن بوليسى" الأمريكية الشهيرة، قائمة أكثر الأشخاص تأثيرا في عام 2014 الحالي، والذي ينتهي خلال ايام.

وذكرت المجلة ذائعة الصيت في العالم حيث ترصد الشخصيات الأكثر تأثيرا ونفوذا ومالا أيضا، ان الشابة الفلسطينية اليافعة، فرح بكر " 17 عاما" بهية الطلعة، كانت من الأشخاص الأكثر تأثيرا في العالم، حيث لها عشرات الآف المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي "توتير".

وواضحت المجلة في تقريرها السنوي، ان فرح من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة وهي منطقة مكتظة بالسكان، كانت بكر ناشطة على توتير ونفذت تغريدات أدت إلى نشر أمور كثيرة عن قطاع غزة، خاصة ان كانت تنشرها باللغة الانجليزية.

وتضيف المجلة واسعة الانتشار "لقد كانت بكر مثال لفتيات الأكثر ليبرالية في مدينة غزة التي تحكمها حركة حماس الإسلامية، ما أدى إلى زيادة اكبر في متابعتها.

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وكانت بكر ناشطة فلسطينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء حرب "الجرف الصامد" الإسرائيلية على قطاع غزة والتي استمرت 51 يوما، من الـ6 من تموز حتى أواخر آب أغسطس قضى خلالها مئات المدنيين الفلسطينيين، بالإضافة إلى تدمير عشرات الآف الوحدات السكنية.

وكانت تسوق بكر تغريداتها عبر "توتير" بمقاطع فيديو صور مؤثرة عن القصف الاسرائيلي العشوائي واستهداف أماكن دينية.

وكانت اسرائيل قالت في بيان لها بعد انتشار متابعة الشابة بكر بصورة واسعة "بأنها تخدم حماس، ما نفت الشابة قطعا، وقالت ان ذاك أثناء تمثل فلسطينية تتحدى همجية الاحتلال وتدافع عن شعبها".