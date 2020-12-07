تراند اليوم : نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2019 2020 الجديدة بالشرقية والبحيرة ومحافظة الغربية وجميع المحافظات المصرية

نشرت وزارة التربية والتعليم المصرية نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم الجديدة ،حيث أعلنت اسماء المقبولين في مسابقة التربية والتعليم 2019 بالشرقية والبحيرة ومحافظة الغربية وباقي المحافظات المصرية.

وأصدرت محافظة الغربية في جمهورية مصر العربية قوائم المقبولين في المرحلة الأولى في مسابقة التربية والتعليم للعام 2019 2020 ، والمنقولين للاختبارات النفسية والطبية .

وطالبت المديرية من جميع الصادرة أسمائهم فى الكشوف المرفقة التوجه الى الاكاديمية المهنية فرع الغربية وذلك من اجل دفع رسوم الاختبار النفسي تمهيدا للتعاقد معهم .

وبينت المديرية أن الاختبارات النفسية والطبية يتم اجرائها بدءاً من اليوم السبت وحتى الاثنين الموافق 2 ديسمبر 2019 .

نشرت مديرية وزارة التربية والتعليم محافظة "الشرقية" أسماء جميع المقبولين لمسابقة التربية والتعليم المصرية للعام 2019 ، والخاصة بتعين 120 ألف معلم واداري وعامل في وزارة التربية والتعليم المصرية .

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وأكدت مديرية التربية الشرقية أن جميع المقبولين والصادرة أسمائهم ضمن الدفعة الأولى ، سيتم اجراء الكشف الطبي والنفسي لهم ابتداءاً من اليوم السبت 30 نوفمبر ، وحتى الاثنين 2 ديسيمبر 2019 ، تحت إشراف جهاز الطب النفسي التابع للقوات المسلحة .

وأوضحت المديرية أن الرابط الوحيد للبوابة الإلكترونية للتوظيف من خلال ( الرابط التالي ) ، ويتم من خلاله فحص حالة الطلب والتعرف على اسماء المقبولين واختيار تسجيل طلب جديد او متابعة حالة الطلب، ولا توجد اي روابط آخرى معتمدة للتسجيل و يرجى عدم استخدام اي روابط آخرى متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.

أسماء المقبولين في مسابقة التربية والتعليم 2019 جميع المحافظات المصرية من خلال ( الرابط التالي ) .

فقد أعلنت مديرية تعليم البحيرية أسماء المقبولين فى المرحلة الأولى لمسابقة التربية والتعليم 2020 .

وأكدت مديرية البحيرة أنه تم البدء في مخاطبة المرحلة الأولى من المتقدمين الذين تم الانتهاء من فحص أوراقهم وتحديد مواعيد وأماكن الاختبارات النفسية والتي تبدأ يوم الاثنين المقبل الموافق 02 ديسمبر 2019 تحت إشراف جهاز الطب النفسي التابع للقوات المسلحة.

وطالبت المديرية من جميع المتقدمين بضروة متابعة البريد الإلكتروني لكل مسجل ، والذي تم تسجيله سابقا على البوابة لمعرفة موعد ومكان الاختبار النفسي.

كشوف أسماء المقبولين بمسابقة 120 الف معلم محافظة البحيرة "المرحلة الأولى" كالتالي :-

كما وبامكانكم الاطلاع على اسماء المقبولين بمسابقة 120 الف معلم جميع المحافظات من خلال ( الرابط التالي ) .

وكان الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أكد خلال وقت سابق أنه سيتم التعاقد مع 2356 متقدم بعد إجراء الكشف النفسى على المتقدمين ومن يتجاوز هذا الكشف سيكون على رأس العمل، كما أن هناك دفعة جديدة نهاية الشهر الجارى تستهدف 29 ألف ودفعة أخرى فى ديسمبر 54 ألف

وأوضح عمر أن من يتم التعاقد معهم حاليا هم معلمى الفصل الواحد ورياض الأطفال واللغة الإنجليزية واللغة الإنجليزية، ومعظم كانوا متعاقدين سابقين فى المسابقة التى حدثت العام الماضى، مؤكدا أنه تم حظر قرابة 60 معلم من التعامل مع البوابة الإلكترونية للتوظيف.

وحذر خلال مؤتمر صحفي للحديث عن آخر المستجدات بشأن البوابة الإلكترونية للمعلمين وشئون المعلمين، فى ديوان عام الوزارة، عن التعامل مع جهات غير معروفة أو أشخاص للحصول على شهادات مهارية، موضحا أنه تم ضبط بعض المكتبات فى محافظات مختلفة تزور شهادات وابلاغ حماية المستهلك عنها.

وبين أن المرحلة الابتدائية شهدت تسجيل أكبر عدد متقدمين الوظائف، التى وصلت إلى 180 ألف شخص.

أصدرت مديريات التربية والتعليم المصرية نتائج وأسماء المقبولين في مسابقة وزارة التربية والتعليم المصرية الـ 120 ألف معلم واداري وعامل ، ضمن المرحلة الأولى .

وأكد حمد عمر نائب وزير التربية والتعليم أنه تم البدأ في مخاطبة المرحلة الاولى من المتقدمين الذين تم الانتهاء من فحص أوراقهم وتحديد مواعيد وأماكن الاختبارات النفسية والتي تبدأ يوم الاثنين المقبل الموافق 02 ديسمبر 2019 تحت إشراف جهاز الطب النفسي التابع للقوات المسلحة.

وطالب عمر من جميع المتقدمين ضرورة متابعة بريد الإلكتروني المسجل سابقا لكل متقدم على البوابة لمعرفة موعد ومكان الاختبار النفسي، مشيراً إلى أنه سيتم التعاقد خلال هذا الأسبوع مع (2356) متقدم .

وأوضح عمر أن التعاقد يتم بعد عدة إجراءات أبرزها، الكشف النفسي للدفعة الأولى من المقبولين ، تمهيدا للكشف الطبى عليهم ، وتوقيع العقود معهم .

أسماء ونتيجة المقبولين بمسابقة 120 الف معلم "الدفعة الأولى " جميع المحافظات تمهيدا لتوقيع الكشف النفسي وتوقيع العقود :-

أسماء ونتيجة المقبولين بمسابقة 120 الف معلم "الدفعة الأولى " الاسكندررية

1. محمد صبرى محمد عبد الرؤف

2. عبدالصمد عطاالله إبراهيم عبدالحفيظ

3. محمد عبد الرحيم محمد عبد الكريم

4. محمد فرغلى محمد فرغلى

5. مروة محمد محمود مصطفى

6. شيرين جمال عبد الناصر حسن مصطفى

7. رجب احمد شعبان ابو سمن

8. مني صلاح احمد محمود

9. نادية مصطفى محمد مصطفى سعيد

10. سحر صلاح ابراهيم كوردي

11. ولاء ابراهيم احمد حميدة

12. ايمان عادل عبداالفتاح سليم

13. احمد فاروق محمد محمد العبادى

14. امنية احمد عبدالعزيز ديوان

15. مؤمن صلاح محمد عمران

16. أحمد محمد عبد الحليم مسعود

17. أحمد سعيد إبراهيم إبراهيم بدران

18. أحمد عيد عبد الجليل شاهين

19. عبدالظاهر محمد عبدالظاهر عبدالعزيز

20. مها حسين محمد حسن محمد

21. على محمد احمد على

22. السيد جمال السيد مهدى

23. آية عبدالعليم كامل محمد الرزاز

24. حسام محمد عمران عبد الرحيم

25. هبه عبد اللطيف حداد عبد اللطيف

26. على أحمد عبدالله سليم حسين

27. نعمة ممدوح سعد عبد الجواد

28. علي احمد علي ابراهيم

29. إيمان مسعد السيد محمد عبد الغنى

30. دينا محمد أحمد أحمد

31. عبدالغفار محمد محمد عبدالغفار

32. ايمان السعبد ابو اليزيد جحا

33. سامية محمد أحمد حسين

34. حنان لبيب عبد العزيز عبد المجيد سعد

35. رضوي محمد إبراهيم حامد الكفراوي

36. سعيد متولي محمد متولي

37. باسنت محمود علي السيد

38. نهى عبد العزيز عبد العاطى عبد العزيز

39. محمد محمد رفعت احمد حسين سعد

40. نشوه عبدالغني عبدالسلام ابوسيف

41. سلوى محمد جوده زلط

42. سارة محمد عبد الحليم مسعود

43. اميره محمد احمد عبده

44. أحمد مصطفى أحمد سعد

45. رنا محمد منجد عشوش

46. اسماء ابراهيم احمد محمد منصور

47. شيماء سمير احمد نصر عفيفي

48. هدى أحمد مغربي بكر

49. مروة محمد توفيق محمد

50. محمد عبدالهادى طلبه حسين

51. اميرة الكومى السيد محمد حسين

52. ايمان صبحي مرزوق عيد

وطالبت المديرية من جميع الصادرة أسمائهم بضرورة التوجه لمقر الأكاديمية المهنية للمعلمين فرع الإسكندرية يوم الأحد الموافق 1/12/2019 لسداد الرسوم ، والثلاثاء للاختبار النفسي .

أسماء ونتيجة المقبولين بمسابقة 120 الف معلم "الدفعة الأولى " المنوفية

وطالبت المديرية من جميع الصادرة أسمائهم بضرورة التوجه الى فرع الاكاديمية بالمنوفية، الكائن خلف مدرسة الثانوية الجديدة بنات- امام مديرية التربية والتعليم- قرب مزلقان العبور بشبين الكوم، وذلك لدفع رسوم الاجتياز النفسي المقررة، يومي السبت والاحد الموافقين ٣٠ / ١١ / ٢٠١٩ ، ١ / ١٢ / ٢٠١٩

على أن يتوجهوا للمقر الرئيسي للأكاديمية بالسادس من أكتوبر، يوم الاثنين الموافق ٢ / ١٢ / ٢٠١٩ .

أسماء ونتيجة المقبولين بمسابقة 120 الف معلم "الدفعة الأولى " سوهاج :-

ونوهت المحافظة على جميع الصادرة أسمائهم التوجه إلى الأكاديمية المهنية للمعلمين ابتداءً من يوم السبت 30 نوفمبر وحتى الاثنين الموافق 2 ديسمبر .

أسماء ونتيجة المقبولين بمسابقة 120 الف معلم "الدفعة الأولى " الاسماعيلية :-

علي الساده المتقدمين لمسابقة 120 الف والتالي أسمائهم التوجه إلي فرع الأكاديمية بالاسماعيليه يوم الأحد أو الاثنين في تمام الساعه 9 صباحا حتي 2 ظهرا وذلك لتسديد رسوم الاختبار النفسي .

أحمد طلعت عبده محمد السعدونى

اريني ميلاد فهيم نصر عبيد

أسماء زكريا عوض مبروك

اسراء سليمان شوقي سليمان

نهى محمد صالح محمد

مؤمن السيد عبدالحليم محمود

ايمان نور الدين سليمان سليمان

اسماء نادى عبد الحميد رسلان

مؤمنه موسى آدم الجبالي

إيمان سلامة عطية محمد

ايمان مجدى حافظ عطية

دعاء السيد عبد السلام محمد

سامح السيد محمد آمان

اسراء كمال عبدالرؤف على

هند على محمد عبدالعزيز

محمد عادل عبدالرازق على

جرمين فريد شوقى ابراهيم

رحاب محمد عبدالمنعم عبدالرحمن

إسراء محمد أحمد مصطفي

مروه مصطفي إسماعيل إسماعيل

ايه سيد محمد محمد

وفاء أيمن عبد الغني محمد عبدالله

محمد سمير يحيى بسيونى

بسمه عبدالله خلف الله ابراهيم

هدير حسن خلف محمد

شيماء رمضان أحمد رضوان محمد

هاله عصام محمد زهدي عبد الرحمن

إيمان محمد عطية محمد الجاويش

ياسمين احمد خلف سعيد فرجاني

ديفيد صلاح صبحي اسعد

عمر محمد عبد المقصود الجندى

اسراء محمد احمد عبدالله

محمد ناصر محمد الخياط

إسراء حافظ حافظ علي

عزة بدرى فضل الله حفنى

سحر معروف محمد محمد

رحمه احمد محمد ابراهيم كيلانى

الحسناء عرفة محمد ذكى

شرين السيد عبدالله محمد

راندا كامل حسين خليل

هدير محمد محمد عبدالمعطي احمد

الهام مصطفى محمد عوض

حسناء صبحي محمد حسن

رانيا جمال احمد ابراهيم

هويدا عادل امام على

امال اسماعيل حسن اسماعيل

اميره يوسف ابراهيم يوسف

ياسمين صديق السعيد محمد

أسماء ونتيجة المقبولين بمسابقة 120 الف معلم "الدفعة الأولى " مطروح :-

أسماء ونتيجة المقبولين بمسابقة 120 الف معلم "الدفعة الأولى " الأقصر :-

على الصادرة أسمائهم التوجه لفرع الاكاديمية المهنية للمعلمين بالاقصر اعتبارا من السبت 30 نوفمبر إلى الاثنين 2 ديسمبر 2019 للأهمية القصوى .



مسابقة التربية والتعليم 2019 - 120 ألف معلم:-

أكدت وزارة التربية والتعليم المصرية ، ان باب التسجيل والتقديم لا يزال مفتوحاً أمام جميع الارغبين بالتسجيل في مسابقة وزارة التربية والتعليم للمعلمين والأداريين والعمال ، عبر موقع البوابة الالكترونية عبر الانترنت .