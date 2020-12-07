تراند اليوم : فديو جوهره ..HD فديوهات جوهره +18 فديو جوهره المسرب شاهد أونلاين .. فديو الراقصه جوهره كامل مسرب

فديو جوهره فديوهات جوهره فديو جوهره فديو الراقصه جوهره مشاهدة فيديو جوهرة كامل FULL HD 720p لايف على تويتر وفيسبوك فيديو الراقصة جوهرة مع الشاب خالد أحمد تحميل وتنزيل ومشاهدة فيديو جوهره الروسية مع عشيقها خالد أحمد في داخل غرفة النوم، وتم تسريب فيديوهات إباحية للراقصة جوهرة مع شاب يدعى خالد أحمد، والتي انتشرت بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خرج الشاب ليكشف علاقته بها وكيف تم تسريب هذه الفيديوهات. انتشر للراقصة بعض المقاطع على "فيسبوك"، تظهر فيها وهى ترتدى بدلة مثيرة، ما تسبب فى وضعها تحت طائلة القانون.

وأمرت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بعمل التحريات اللازمة حول الراقصة، وتوصلت التحرياتإلى أنها تحمل الجنسية الروسية، ومقيمة فى منطقة الدقى، وتم استئذان النيابة العامة لضبطها.

وقال خالد أحمد-الشخص الذى ظهر مع جوهرة فى الفيديوهات- بأنه متزوج منها منذ فترة، موضحا عبر حسابه على إنستجرام أنه لم يقم بفعل مشين، وأن الفيديوهات والصور التى تم تداولها ما هى إلا صورا وفيديوهات للذكرى.

وأكد أن تسريب الصور جاء بعد أن تم سرقة هاتفه من قبل أصدقائه، قائلا: "حسبى الله ونعم الوكيل فى كل واحد بيشير الفيديو، أنا مستقبلى اتدمر وأمى بتموت بسبب الموضوع ده".

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