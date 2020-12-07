تراند اليوم : نتائج النهائية لمباراة التعليم بالتعاقد 2020 .. النتائج النهائية لمباراة التعاقد 2019

النتائج النهائية لمباراة التعاقد 2019 تحميل نتائج النهائية لمباراة التعليم بالتعاقد 2020 الأن إليكم نتائج الاختبارات الكتابية لمباريات توظيف الأساتذة من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بجهات المملكة، وبرنامج الاختبارات الشفوية.

وأعلنت وزارة التربية الوطنية لائحة المرشحين المدعوين لاجتياز الاختبار الشفوي لمباريات توظيف الأساتذة من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بجهات المملكة.

وبدون الإطالة عليكم سنخصص هذه الصفحة لنشر لائحة مجتازي الاختبارات الشفوية لمباراة توظيف الأساتذة موظفي الأكاديمية دورة دجنبر. وسبقت الإشارة أن ملفات المترشحين تخضع للدراسة من طرف لجان المباراة على المستوى الإقليمي، بالنسبة للمترشحين بسلك التعليم الابتدائي، وعلى المستوى الجهوي بالنسبة للمترشحين بسلك التعليم الثانوي، وذلك وفق معايير موحدة ومحددة في شبكة تعد لهذا الغرض.

ننشر لوائح المترشحات والمترشحين المدعوين لاجتياز الاختبارات الشفوية لمباراة توظيف الأساتذة موظفي الأكاديمية دورة دجنبر تباعا فور توصلنا بها. قم بزيارتنا بين الفينة والأخرى واحتفظ بهذه الصفحة عندك في هاتفك لتعود إليها للاطلاع على نتائج الاختبارات الكتابية بعدما نتوصل بها سنعمل على نشرها مباشرة لربح الوقت.

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