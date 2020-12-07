تراند اليوم : الفنان شريف منير يطالب بفرض عقوبات على مروجي الاشاعات والاكاذيب

القاهرة/ الخليج 365/ طالب الفنان المصري شريف منير السبت، بضرورة فرض عقوبات على مروجي الاشاعات والاكاذيب.

وقال منير،"رأينا جميعاً أن هناك شائعات عديدة بوفاة عادل إمام وغيره".

وأضاف منير في كلمته بمؤتمر عن الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي في القاهرة: "بنتي قالت لفظاً خطأ اتمسح بينا البلاط على السوشيال ميديا، واتشتمت بأبويا وأمي، فين الرادع لهذا الأمر، لغاية ما جات صابرين قلعت الحجاب، فدخلوا في موضوع جديد، وكلنا بقينا عارفين الدنيا ماشية إزاي".

وكانت أسما ابنة شريف منير انتقدت الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي في أحد ردودها على متابعيها في فيسبوك.

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يشار إلى أن أسما، تشارك والدها شريف منير، في تقديم برنامج أنا وبنتي، الذي يناقش في كل حلقة أحد الموضوعات التي تتناول الفرق بين الأجيال، من خلال مجموعة من الضيوف المختلفين.