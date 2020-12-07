تراند اليوم : السلطان عبد الحميد الثاني الحلقة 98 HD مسلسل السلطان عبد الحميد الثاني الحلقة 98 HD مسلسل السلطان عبد الحميد الثاني الموسم الرابع الحلقة 98 مترجمة

مسلسل السلطان عبد الحميد الثاني الحلقة 98 مسلسل السلطان عبد الحميد الثاني الموسم الرابع وهو مسلسل يتناول حياة السلطان العثماني عبد الحميد الثاني (1842-1918) منذ ولادته حتى وفاته، خاصة فترة توليه السلطة التي استمرت 33 عاما (1876-1909).

وتعد المرحلة التي يتناولها المسلسل الأكثر حساسية في تاريخ الدولة العثمانية حين كانت مستهدفة من قبل العديد من القوى العالمية بهدف هدم الخلافة العثمانية، وكيفية محافظة السلطان عبد الحميد بذكائه على وحدة الخلافة.

كما يسلط المسلسل الضوء على السنوات الأخيرة من حكم السلطان عبد الحميد وصموده أمام الدول التي كانت تهدف إلى هدم وإنهاء الخلافة العثمانية، وأهم الأحداث التي شهدتها تلك الفترة.

وسيتطرق المسلسل إلى حرب اليونان ومطالبة المؤتمر الصهيوني الأول للسلطان ببيعه أرض فلسطين، ومواصلة السلطان المحافظة عليها حتى النهاية.

ويتناول هذا العمل التلفزيوني ما حققه السلطان عبد الحميد من إنجازات إبان فترة حكمه من قبيل إنشاء السكك الحديدية التي تربط بين الولايات العثمانية.

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