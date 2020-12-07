شاهد: ظهور جديد للهيكل الغامض

ظهر عمود معدني "الهيكل الغامض" يبلغ طوله 4 أمتار، في منطقة جزيرة "وايت" الإنجليزية، بعد ظهورة بعدة أماكن مختلفة من العالم، مما جعله نقطة غموض.

واُكتشف الهيكل من قِبل شاب يدعى توم دانفورد، أثناء قيامه بجولة مع خطيبته وشقيقته، يوم أمس الأحد، مشيراً إلى أنه ربط مظهره بمظهرهيكلا معدنيا شبيها بذلك الذي ظهر لأول مرة في صحراء يوتا الأميركية، على شاطئ كومبتون بالجزيرة.

وقال دانفورد في حديثه لشبكة "سكاي نيوز": "لفت انتباهنا انعكاس قوي للشمس سببه العمود المعدني البراق، وتذكرت على الفور الأخبار التي سمعتها عن المسلّة المعدنية".

وأشار إلى أن طول المسلّة التي وجدها على جزيرة "وايت" يصل لعشرة أقدام، كما أنها تتمتع ببريق قوي كونها تعكس أشعة الشمس.

وأضاف دانفورد قائلا: "لا أؤمن بنظريات المؤامرة، وأعتقد أن وضع العمود المعدني مجرد مزحة لا أكثر".

وتسبب ظهور المسلّة في جزيرة "وايت" بجعلها مقصدا للعديد من الزوار الذين توافدوا إليها لمشاهدة الهيكل.

وكان مؤخرا قد ُرصد عمود معدني شبيه بذلك الذي ظهر في صحراء يوتا في جبل باين بكاليفورنيا، حيث توافد عدد كبير من الأشخاص لقمة الجبل في أتاسكاديرو لمشاهدة المسلّة المعدنية البراقة التي ظهرت في الموقع بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلا عن "أتاسكاديرو نيوز"، فإن الهيكل الفولاذي المقاوم للصدأ، يبلغ طوله ثلاثة أمتار، بينما يصل عرضه لـ45 سنتيمترا، ويقدّر وزنه بـ90 كيلوغرام.

وكانت وسائل إعلام محلية رومانية قد أشارت إلى أن عموداً معدنياً براقاً يبلغ ارتفاعه 4 أمتار شوهد على تل باتكا دواميني في مدينة بياترا نيمت، شمال شرقي رومانيا.