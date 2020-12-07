تراند اليوم : صور وفيديو.. زفاف المطربة شيرين لحسام حبيب بالقاهرة

في حفل عائلي اقتصر على الأهل وبعض الأصدقاء في القاهرة، تم زفاف الفنانة المصرية #شيرين_عبدالوهاب، ليلة السبت، للملحن حسام_حبيب لتنتهي فترة طويلة من الشائعات حول قصة ارتباطهما.

وتم إجراء مراسم عقد القران والزفاف في منزل والدة العريس، فيما أكد حسين حبيب والد العريس أن الحفل اقتصر على الأصدقاء والمقربين فقط.

من جانبها نشرت شيرين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة مكتوب عليها سورة "الفلق" كما نشر العريس سورة الفلق أيضا على حسابه الخاص على "إنستغرام".

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وكان الملحن حسام حبيب، قد نفى قبل أشهر نبأ ارتباطه بالفنانة قبل أن توكد مصادر مقربة منهما صحة الخبر وأن حفل الزفاف سيكون السبت 7 إبريل.

وأكد حبيب في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت" أنه في حال تزوج شيرين سيعلن الأمر للجميع، خاصة وأن الزواج لا يسيء إليهما، فيما لم يصدر عن شيرين من قبل أي تاكيد لنبأ ارتباطها بحبيب.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب تترقب في الأيام المقبلة الحكم في القضية المعروفة إعلاميا باسم "البلهارسيا"، حيث سيتم النظر في تأييد حبسها 6 أشهر من عدمه، بعد تصريحاتها التي أساءت فيها لنهر النيل خلال إحدى حفلاتها.