تراند اليوم : نجوى كرم وحسين الجسمي يفجران مفاجأة من العيار الثقيل!

دبي - الخليج 365

على هامش وجودها في دبي للمشاركة في فعاليات الدورة السابعة عشرة لمنتدى الإعلام العربي، التقت الفنانة نجوى كرم بالفنان الاماراتي حسين الجسمي. وفجرت مفاجأة من العيار الثقيل معلنة عن عمل سيجمعهما.

ونشرت نجوى كرم فيديو على صفحتها الخاصة عبر موقع انستغرام يجمعها مع حسين الجسمي. وارفقته بالعنوان التالي "وعد الحرّ دين" وكشفت انهما اتفقا على ان يقدم لها لحناً مميزاً.

لا شك في ان هذا الخبر افرح جمهور الثنائي خاصة ان نجوى فنانة كبيرة حملت راية الاغنية اللبنانية الى كل العالم وتصدرت اغانيها المراتب الاولى وهي لا زالت تحافظ على جمالها وفنها ورقيها واحيائها لعدد كبير من الحفلات والمهرجانات سنوياً. اما حسين الجسمي فهو فنان كبير بفنه واخلاقه وتواضعه واحساسه المرهف، واعماله الناجحة جداً تتحدث عنه اضافة الى حفلاته الضخمة.