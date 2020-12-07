تراند اليوم : تردد قناة ksa 2 مباشرة مباراة الهلال VS الأهلي, شاهد تردد القناة السعودية الرياضية الجديد2018 KSA SPORTS نايلسات- تردد قنوات ksa سبورت

تقام البوم السبت عدد من مباريات كرة القدم المحلية ضمن تصفيات الدوري السعودي للعام 2018-1439، والتي أبرزها مباراة الهلال والأهلي، حيث يبحث الكثيرين من عشاق ومتابعي كرة القدم السعودية عن تردد القنوات الناقلة للمباراة.

فمن بين القنوات الرياضية الناقلة للمباراة، قناة KSA SPORTS التي تقوم ببث لقاء مباريات الدوري السعودي بث حصري اليوم عبر شاشتها، فقد كشفت الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية اليوم، عن الترددات الجديدة للقنوات الرياضية السعودية KSA SPORTS على القمرين المصري نايل سات والعربي عربسات لنقل الأحداث والفعاليات الرياضية بشكل مثالي وهي كما يلي :

تردد القنوات السعودية الرياضية الجديد KSA SPORTS

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الرمز عرب سات HD 12149 أفقي 27500 عرب سات SD 12015 عمودي 27500

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز نايل سات HD 12284 عمودي 27500 نايل سات SD 12149 أفقي 27500

وانضم للقنوات الرياضية السعودية عدد من المعلقين البارزين نذكر من بينهم مدحت شلبي وعلي الكعبي وعامر عبدالله وجعفر الصليح وعبدالله الحربي، كما تعاقدت الهيئة العامة للرياضة مع مجموعة من المحللين الرياضيين للعمل بالقنوات الرياضية السعودية وهم يوسف الثنيان وطارق التايب ومحمد نور وموسى المحياني بالإضافة للمقدمين عادل الزهراني ومسفر الخثعمي وخالد العرافة،كما سيتم بث جميع منافسات المصارعة الحرة على قنوات KSA SPORTS، وأيضا جميع مباريات دوري المحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين .

يمكن لجميع المهتمين بالنشاطات والأخبار الرياضية ومختلف مباريات الدوريات العربية في كرة القدم، استقبال القنوات الرياضية السعودية على جميع أجهزة الاستقبال بدقة عالية بكافة دول مجلس تعاون الخليج وشمال أفريقيا وبعض الدول الأوروبية وحتى آسيا .

هذا وبامكانكم قرائنا الكرام، ضبط اجهزة الاستقبال لديكم على التردد الرسمي والجديد لقناة KSA SPORTS والذي نشرناه لكم في هذا المقال، لمتابعة جميع مباريات الدوري السعودي اليوم.

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