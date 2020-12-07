تراند اليوم : الفنانة اللبنانية رزان مغربي تحتفل بعيد ميلاد ابنها الرابع

احتفلت الفنانة اللبنانية رزان مغربي بعيد ميلاد ابنها الوحيد "رام" الذي اكمل عامه الرابع، وفي الوقت الذي تحرص فيه على عدم نشر صور واضحة له حتى الآن، حرصت على تهنئته برسالة مؤثرة.

رزان كتبت: "احلى 4 سنين بحياتي... صراحة هن كل حياتي.. من لما شفتك وحسيتك وشميتك عمري كله ابتدا.. كل نفس بيقول اسمك يا رام.. عقبال مليون سنة"، حيث تلقت الفنانة تهاني متابعيها ومحبيها، متمنيين لابنها عمر مديد مليئ بالنجاح والسعادة والتوفيق.