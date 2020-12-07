تراند اليوم : تفسير حلم رؤية "الميت" في المنام بأشكالها المختلفة لابن سيرين

الموت يأخذ منا الكثير من الأحباب، فالبعض يتمنى لو يلتقيهم حتى ولو كان بالمنام، والبعض الأخر تشكل رؤية الأموات لديه هاجز رعب وخوف شديد، يؤرقه، فتراه يبحث عن تأويل لهذه الرؤية، ودلالاتها على صعيده الشخصي، نحاول معكم اليوم سرد لأهم تأويلات رؤية الميت بالمنام سواء كان هذا الميت قد مات منذ زمن بعيد، أو قد مات منذ مدة قصيرة.

- الكثير من المفسرين أكدوا أن رؤية الميت في المنام رؤية حقة سواء كان هذه الرؤية بكلام أو اخبار بينه وبين الميت.

-ومن رأي أنه يأخذ شيء من الميت فإن هذا يدل على رزق الكثير والوفير.

- ومن رأي بأنه يتحدث مع ميت ويتفاعل معه، فهي رسالة تدل على وجوب تكملة مشوار العمل الذي بدأه.

- ومن كان يعاني من مشكلة معينة في حياته، فتعتبر زياة الميت له بالحلم بمثابة حل لهذه المشكلة.

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- كما وبين العديد من المفسرين أن زيارة الميت لك بالحلم يدل على أنه هناك مرحلة خاطئة تمر بها في حياتك، وجب عليك انهائها والقيام ببداية جديدة وصحيحة.

-كما وأن زيارة الميت بالحلم هو رغبة من الميت لذويه وأهله بأن يدعوا له وأن يقوموا باخراج الصدقة والترحم عليه.

- اذا زارك الميت في الحلم وأعطاك طعام فانك ستحصل على رزق وفير وكثير في حياتك.

- رؤية الام المتوفية فانها تدل على الحاكم بالشعور بالطمئنينة والامان.

- أما رؤية الام بالمنام وكأنها ميتة تدل على حدوث حدث سيء.