تراند اليوم : الهيبة الرد ٢٨ HD الهيبة الرد 28 الثامنة والعشرين مسلسل الهيبة الرد حلقة 28 HD الهيبة الرد حلقة 28 كاملة

تتواصل الاثارة والتشويق في مسلسل الهيبة الرد الحلقة ٢٨ عقب بحث رجال جبل عن نمر السعيد ورجاله في محاولة لانقاذ الرهائن الأربعة الذين بيده وهم عصام والشايب وارنيا ورجل أخر.

من الجدير بالذكر أنه في أحداث الهيبة الرد الحلقة السابقة تصل رانيا إلى نمر السعيد، وتسئله ماذا يريد منها، ام جبل تفتش في غرفة رانيا في محاولة لايجاد شيئ.

الحزن يسيطر على جبل بعد كشف خيانة رانيا، وأمه تواسيه لكنه يرفض نسيان حزنه.

نمر السعيد يعرف رانيا على جميع رهائنه ويطلب منها الاوراق التي بصمت ام جبل عليها، لكنها تقول له بأنها أحرقتها، فيسئلها إلى أين كانت تهرب وهل سيتمكن من قتل جبل.

نمر السعيد يتصل بجبل ويبلغه بأن لديه عصام والشابيب ورانيا ، وأن ينزل للساحة ويجمع الناس وان يقول أن نمر السعيد هو المعلم.

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