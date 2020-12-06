تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 الاردن .. إمساكية شهر رمضان 2018 الاردن

امساكية رمضان 2018 الاردن إمساكية شهر رمضان 2018 -1439ه،ـ Ramadan 2017 بدأنا نشعر بنفحات ونسايم الشهر الفضيل و نستشعرها فى هذه الأيام التي تسبقه ومع اقتراب شهر الصوم شهر رمضان المبارك يبدأ الشعور بهذه النسايم يزداد ويبدأ الإنسان يشعر بداخله بشوق إلى قدوم الشهر الفضيل وذلك لشوق روحه وقلبه إلى الروحانيات الموجودة فى هذا الشهر الكريم والتى يتميز بها عن غيره من الشهور الهجريه الأخرى حيث هذا يتميز هذا الشهر بالصيام وهو شهر نزل فيه القرآن على سيدنا محمد صل الله عليه وسلم وهو شهر يقبل فيه الناس على تقديم الصدقات وأتاء الزكاة والحرص كل الحرص على ترك المعصية وعدم ارتكاب الذنوب أو الوقوع فى المحظورات شهر مليء بالنفحات الإيمانية شهر العفو والرحمه والمغفره والعتق من النار يتميز شهر رمضان أيضا بشيء ليس له مثيل فى شهور السنة الأخرى.

إمساكية شهر رمضان 2018م -1439هـ

حيث ان لكل 10 أيام به دلالة في العشر الأوائل من شهر رمضان إذا أحسن العبد فيهم الإخلاص فى العبادات أكرم الله عليه من رحمته ،و العشرة أيام الثانية من الشهر الكريم يمن الله على من يشاء من عباده المخلصين الصائمين المتقين الله فى السر والعلن بالمغفرة ،و العشرة أيام الأخر من الشهر الكريم ينعم الله على عباده الطائعين الراغبين إلى نيل العفو من الله جل وعلا المؤمنين على حق القائمين المتهجدين وقراءة القرآن يكرمهم الله تعالى من فضله ويجعلهم من العتقاء من النار اللهم اجعلنا وإياكم من العتقاء من النار بنهايه شهر رمضان الكريم ويتميز أيضا شهر الصوم شهر رمضان المبارك بأن فيه ليلة أفضل من ألف شهر وهى ليلة القدر وهى الليلة التى أنزل الله فيها القرءان على خاتم النبيين والمرسلين محمد صل الله عليه وسلم فاحرص أيها المسلم على عدم إهدار الفرص الإيمانية فى هذا الشهر وسارعوا إلى مغفرة من الله جل وعلا وإلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.

إمساكية شهر رمضان

ومن ضمن المظاهر الأساسية المتعلقة بهذا الشهر هى الإمساكية حيث يحرص كل شخص فى هذا الشهر على أن يكون أمساكية لهذا الشهر وقد يتساءل البعض ما الغرض من الإمساكية فى شهر رمضان؟ الإمساكية هى عبارة عن مواقيت ومواعيد لكافة الصلاوات المفروضة على المسلم طوال هذا الشهر الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ويزيد عليها موعد تناول السحور وموعد الامساك عن الطعام فهى تنبهك عزيزى المسلم إلى الوقت الذي ينبغي لك فيه ترك الطعام وترك اى شىء آخر قد نهى الله عنه فى نهار الشهر الفضيل وبمناسبة قرب قدوم الشهر الكريم شهر رمضان المبارك وحرصا منا على أن يكون لديك امساكية شهر الصوم نقدم عزيزى القارىء وأيضا أمساكية شهر رمضان المبارك بتوقيت السعودية.

كيفية إستطلاع هلال رمضان بالسعودية

وتعتبر المملكة العربية السعودية هى أكبر الدول الإسلامية على مستوى العالم أجمع ويكفى أن الله قد حباها بوجود بيته (الكعبة المشرفة) فيها حيث يتوافد إليها الناس من مختلف الأجناس من كافة بقاع الأرض ويكثر فى شهر رمضان الكريم أقبال الناس على السعودية حتى يقوموا بأداء مناسك عمرة شهر رمضان هناك للتقرب إلى الله ونيل العفو والرحمه والغفران وأملا فى أن يعتق الله رقابهم من النار ،وتقوم المملكة العربية السعودية تتحرى هلال شهر رمضان المبارك عبر المحكمة العليا حيث تستطلع هلال الشهر الكريم وفقا للرؤية الشرعية الخاصة برؤيه شهور السنه الهجرية تبعا لتحري هلال كل شهر عربى حتى يتم من خلال هذه الرؤية الشرعية التي تقوم بها المحكمة العليا بالسعودية تحرى بداية كل شهر عربى ،أعاد الله علينا وعليكم شهر رمضان بكل الخير واليمن والبركات وأكرمنا وإياكم برضا الله جل وعلا.

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مواقيت آذان المغرب والفجر فى رمضان

و للتعرف على امساكية رمضان في السعودية و مواقيت الصلاة ووقت صلاة التهجد و موعد صلاة المغرب وصلاة الفجر ووقت الإمساك بتوقيت مكة المكرمة وموعد بداية شهر رمضان في المملكة عليكم بالإطلاع على الإمساكية لعام 2018-1439هـ.