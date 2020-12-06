تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 فلسطين .. رزنامة فلسطين 2018

امساكية رمضان 2018 فلسطين ، إمساكية شهر رمضان في فلسطين 2018، كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية، في بيان رسمي عن موعد غرة شهر رمضان المبارك للعام الحالي، حيث سوف يوافق يوم السبت 27 مايو الحالي، حيث يعد الشهر الحالي هو الأخير في فصل الصيف.

حيث أكد الدكتور ياسر عبد الهادي، الأستاذ في المعهد القومي للبحوث، أول أيان شهر رمضان يوافق 17 مايو 2018، وأن بداية شهر شعبان في 17 إبريل طبقاً لحسابات المعهد الفلكي.

وقد أكد اليوم الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث، الدكتور ياسر عبد الهادي، أن شهر رمضان المقبل، وفقاً للحسابات الفلكية سوف يمتد لمدة تتراوح مابين 29 إلى 30 يوماً، وسوف يكون أول أيام عيد الفطر المبارك 18 مايو، كما أكد أن الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك سوف يتم التأكد مع غروب شمس ذلك في جميع عواصم ومدن العالم.