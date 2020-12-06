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تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 فلسطين .. رزنامة فلسطين 2018

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امساكية رمضان 2018 فلسطين ، إمساكية شهر رمضان في فلسطين 2018، كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية، في بيان رسمي عن موعد غرة شهر رمضان المبارك للعام الحالي، حيث سوف يوافق يوم السبت 27 مايو الحالي، حيث يعد الشهر الحالي هو الأخير في فصل الصيف.

حيث أكد الدكتور ياسر عبد الهادي، الأستاذ في المعهد القومي للبحوث، أول أيان شهر رمضان يوافق 17 مايو 2018، وأن بداية شهر شعبان في 17 إبريل طبقاً لحسابات المعهد الفلكي.

وقد أكد اليوم الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث، الدكتور ياسر عبد الهادي، أن شهر رمضان المقبل، وفقاً للحسابات الفلكية سوف يمتد لمدة تتراوح مابين 29 إلى 30 يوماً، وسوف يكون أول أيام عيد الفطر المبارك 18 مايو، كما أكد أن الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك سوف يتم التأكد مع غروب شمس ذلك في جميع عواصم ومدن العالم.

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الأربعاء 1 16 مايو, 2018 04:05 am 12:36 pm 04:16 pm 07:30 pm 09:00 pm
الخميس 2 17 مايو, 2018 04:04 am 12:36 pm 04:16 pm 07:30 pm 09:00 pm
الجمعة 3 18 مايو, 2018 04:04 am 12:36 pm 04:16 pm 07:31 pm 09:01 pm
السبت 4 19 مايو, 2018 04:03 am 12:36 pm 04:16 pm 07:32 pm 09:02 pm
الأحد 5 20 مايو, 2018 04:02 am 12:36 pm 04:16 pm 07:32 pm 09:02 pm
الاثنين 6 21 مايو, 2018 04:01 am 12:36 pm 04:16 pm 07:33 pm 09:03 pm
الثلاثاء 7 22 مايو, 2018 04:00 am 12:36 pm 04:16 pm 07:34 pm 09:04 pm
الأربعاء 8 23 مايو, 2018 03:59 am 12:36 pm 04:16 pm 07:34 pm 09:04 pm
الخميس 9 24 مايو, 2018 03:59 am 12:36 pm 04:16 pm 07:35 pm 09:05 pm
الجمعة 10 25 مايو, 2018 03:58 am 12:36 pm 04:16 pm 07:36 pm 09:06 pm
السبت 11 26 مايو, 2018 03:57 am 12:36 pm 04:16 pm 07:36 pm 09:06 pm
الأحد 12 27 مايو, 2018 03:57 am 12:36 pm 04:17 pm 07:37 pm 09:07 pm
الاثنين 13 28 مايو, 2018 03:56 am 12:36 pm 04:17 pm 07:37 pm 09:07 pm
الثلاثاء 14 29 مايو, 2018 03:55 am 12:37 pm 04:17 pm 07:38 pm 09:08 pm
الأربعاء 15 30 مايو, 2018 03:55 am 12:37 pm 04:17 pm 07:39 pm 09:09 pm
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الخميس 16 31 مايو, 2018 03:54 am 12:37 pm 04:17 pm 07:39 pm 09:09 pm
الجمعة 17 01 يونيو, 2018 03:54 am 12:37 pm 04:17 pm 07:40 pm 09:10 pm
السبت 18 02 يونيو, 2018 03:53 am 12:37 pm 04:17 pm 07:40 pm 09:10 pm
الأحد 19 03 يونيو, 2018 03:53 am 12:37 pm 04:17 pm 07:41 pm 09:11 pm
الاثنين 20 04 يونيو, 2018 03:52 am 12:37 pm 04:18 pm 07:41 pm 09:11 pm
الثلاثاء 21 05 يونيو, 2018 03:52 am 12:38 pm 04:18 pm 07:42 pm 09:12 pm
الأربعاء 22 06 يونيو, 2018 03:52 am 12:38 pm 04:18 pm 07:42 pm 09:12 pm
الخميس 23 07 يونيو, 2018 03:51 am 12:38 pm 04:18 pm 07:43 pm 09:13 pm
الجمعة 24 08 يونيو, 2018 03:51 am 12:38 pm 04:18 pm 07:43 pm 09:13 pm
السبت 25 09 يونيو, 2018 03:51 am 12:38 pm 04:18 pm 07:44 pm 09:14 pm
الأحد 26 10 يونيو, 2018 03:51 am 12:39 pm 04:19 pm 07:44 pm 09:14 pm
الاثنين 27 11 يونيو, 2018 03:51 am 12:39 pm 04:19 pm 07:45 pm 09:15 pm
الثلاثاء 28 12 يونيو, 2018 03:50 am 12:39 pm 04:19 pm 07:45 pm 09:15 pm
الأربعاء 29 13 يونيو, 2018 03:50 am 12:39 pm 04:19 pm 07:45 pm 09:15 pm
الخميس 30 14 يونيو, 2018 03:50 am 12:39 pm 04:19 pm 07:46 pm 09:16 pm

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