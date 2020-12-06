تراند اليوم : إمساكية رمضان 2018 في مصر والسعودية: مواعيد ومواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والرياض ووقت الإمساك والإفطار

إمساكية رمضان 2018 : وقت الصلاة فى رمضان 1439هـ هل علينا شهر الرحمة والغفران والعتق من النار شهر الصوم شهر رمضان الكريم وهو شهر ينتظر الأنسان قدومه من سنه لأخرى لما فى هذا الشهر من عدة مزايا وروحانيات كبيرة فيبدأ مع قدوم هذا الشهر أستعداد الشخص وتهيئة نفسه لحلول الشهر الكريم ونجد مظاهر أحتفالية عديدة تبشر بقدوم هذا الشهر مثل قيام الناس بتعليق ما يسمى بزينة رمضان فى الشوارع وقيام الأهالى بشراء فوانيس رمضان لأطفالهم وتعليق الأضواء المبهرة والخلابة على مآذن الجوامع ومع بداية أول ليلة من الشهر الكريم تبدأ صلاة التراويح وسميت باسم التراويح لما يجد الأنسان فيها من راحة للنفس والعقل والروح وتبدأ الأمهات بالأستعداد لقضاء جوائج الشهر الكريم من متطلبات منزلية حتى تكون على أستعداد كامل بأستقبال الأهل والجيران فى ذلك الشهر الكريم شهر الخير.

إمساكية شهر رمضان وموعد بداية الشهر المبارك

ومع بداية الشهر يبدأ الناس فى البحث والحصول على أمساكية شهر الصوم شهر رمضان الكريم حتى يتمكنوا من معرفة موعد السحور والأمساك عن الطعام وموعد الأفطار وأيضا موعد كل صلاة لكل يوم فى رمضان طوال أيامه الشهر الفضيل وبهذة المناسبة الكريمة نقدم لك عزيزى القارىء أمساكية شهر رمضان الكريم بتوقيت مصر والسعودية حتى يسهل عليك التعرف على كل كافة المواعيد المتعلقة بفروض هذا الشهر الكريم ،هذا وقد ذكرت هيئة الأرصاد الفلكية انه من المقرر أن يهل علينا هلال شهر رمضان المبارك فى يوم السبت الموافق 16من شهر مايو الجارى لعام 2018 .

ومع بداية الشهر الفضيل تبدأ النسايم الروحانية المتعلقة بهذا الشهر ولعلك تشعر بها من الأن ويزداد هذا الشعور كلما نقترب أكثر وأكثر من بداية الشهر الكريم شهر رمضان هو شهر يحرص فيه المؤمن على أقتناص كل دقيقة فيه حيث يتقن عمله إذا كان يعمل ويكثر من الصدقات ويأمر بالمعروف وينهى على المنكر ويقوم بأداء المزيد من النوافل فى الصلاة والحرص على تأديية الفروض فى المساجد وقيام الليل وقراءة القرءان ،ويحرص المسلم بصفة عامه فى هذا الشهر على ترك المنكرات والبعد عن المعاصى والتقرب من الله عز وجل ومحاولة قراءة القراءن والمحافظة على الصلاة لعل الله يتقبل منه هذه العبادات ويغفر له ويتجاوز عن ذنوبه وسيئاته ويكرمه بالعتق من النار بنهايه هذا الشهر.

إمساكية شهر رمضان فى جمهورية مصر العربية والسعودية

يمكنكم الإطلاع على امساكية شهر رمضان بتوقيت مصر والسعودية لعام 2018 ومواقيت الصلاة مواقيت الصلاة في كلاً من السعودية ومصر وبداية الإفطار ووقت الإمساك و وقت صلاة قيام الليل من خلال الإمساكية الآتية.

امساكية مصر:

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