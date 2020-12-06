تراند اليوم : امساكية رمضان 2018-1439 ومواعيد الصلوات و موعد السحور و اذان المغرب

امساكية شهر رمضان 2018 الجديدة بالميلادي ،هذه امساكية رمضان ٢٠١٨ وسوف تبين لكم كل ما تحدثنا عنه بالأعلى وهو موعد اول يوم في الصيام " الصوم " ومتى أول ايام عيد الفطر ؟ ومواقيت الصلاة وصلاة التراويح وغيرها من التساؤلات الاخرى.

بعد إجراء الحسابات الخاصة بالمعهد القومي للبحوث الفلكية العربية فقد أظهرت أن شهر شعبان الهجري سوف يتم عدد أيامه " 29 يوم " فقط وذلك يوافق بالتاريخ الميلادي يوم الخامس عشر من شهر مايو الميلادي " 15 / 5 / 2018 " ويوافق يوم الثلاثاء, هذا يدل أن بداية شهر رمضان واول يوم للشهر الكريم سيوافق يوم الأربعاء الموافق السادس عشر من شهر مايو الميلادي " 16 / 5 / 2018 ", مما يدل ان شهر رمضان الكريم سوف يتم عدد أيامه الثلاثين يوماً, وهذا يتوافق مع جميع الدول العربية " مصر, السعودية, العراق, فلسطين, الاردن, الكويت, الامارات, قطر, تونس, الجزائر, البحرين, اليمن, سلطنة عمان, لبنان ودولة سوريا والمغرب ", بالإضافة أن اول ايام عيد الفطر الموافق سوف تكون يوم السادس عشر من شهر يونيو " 16 / 6 / 2018 " وفي النهاية نقول لكم كل عام وانتم بخير وعليكم بإستغلال هذه الشهر الكريم لأنه شهر اليمن والبركات, فعليكم بطاعة الله ورسلوة.

و نوضح لكم امساكية شهر رمضان ٢٠١٨ والتي سوف توضح موعد بدأ شهر رمضان الكريم ومتى سيكون أول يوم؟, وماهو اول يوم في هذا الشهر المبارك؟, بالإضافة إلى توافر عدة أجوبه أخرى تجيب على عدة أسئلة مختلفة مثل متى اول ايام عيد الفطر المبارك وغيرها من الاسئلة التي يتسألها الكثير من المسلمين والمهتمين بهذا شهر رمضان 1439 هجرياً, لذلك نعرض لكم الان امساكية تقويم شهر رمضان ٢٠١٨ بالميلادي.

والجدير بالذكر أن شهر رمضان 2017 للعام السابق بدأ اول ايامه في اليوم السابع والعشرين من شهر مايو وكان أخر يوم لشهر رمضان في الرابع والعشرون من شهر يونيو الميلادي, ولكن هذا العام " رمضان 2018 " سوف يتقدم شهر رمضان أكثر من 10 أيام بالميلادي وهذا ما يحدث كل عام بتقدم الشهر الكريم.

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امساكية مصر:

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء الأربعاء 1 16 مايو, 2018 04:14 am 12:00 pm 03:16 pm 06:25 pm 07:55 pm الخميس 2 17 مايو, 2018 04:14 am 12:00 pm 03:16 pm 06:26 pm 07:56 pm الجمعة 3 18 مايو, 2018 04:14 am 12:00 pm 03:17 pm 06:26 pm 07:56 pm السبت 4 19 مايو, 2018 04:13 am 12:00 pm 03:17 pm 06:26 pm 07:56 pm الأحد 5 20 مايو, 2018 04:13 am 12:00 pm 03:18 pm 06:27 pm 07:57 pm الاثنين 6 21 مايو, 2018 04:12 am 12:00 pm 03:18 pm 06:27 pm 07:57 pm الثلاثاء 7 22 مايو, 2018 04:12 am 12:00 pm 03:19 pm 06:27 pm 07:57 pm الأربعاء 8 23 مايو, 2018 04:12 am 12:00 pm 03:19 pm 06:27 pm 07:57 pm الخميس 9 24 مايو, 2018 04:12 am 12:00 pm 03:20 pm 06:28 pm 07:58 pm الجمعة 10 25 مايو, 2018 04:11 am 12:00 pm 03:20 pm 06:28 pm 07:58 pm السبت 11 26 مايو, 2018 04:11 am 12:00 pm 03:21 pm 06:28 pm 07:58 pm الأحد 12 27 مايو, 2018 04:11 am 12:00 pm 03:21 pm 06:29 pm 07:59 pm الاثنين 13 28 مايو, 2018 04:11 am 12:01 pm 03:22 pm 06:29 pm 07:59 pm الثلاثاء 14 29 مايو, 2018 04:10 am 12:01 pm 03:22 pm 06:29 pm 07:59 pm الأربعاء 15 30 مايو, 2018 04:10 am 12:01 pm 03:23 pm 06:30 pm 08:00 pm اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء الخميس 16 31 مايو, 2018 04:10 am 12:01 pm 03:23 pm 06:30 pm 08:00 pm الجمعة 17 01 يونيو, 2018 04:10 am 12:01 pm 03:23 pm 06:30 pm 08:00 pm السبت 18 02 يونيو, 2018 04:10 am 12:01 pm 03:24 pm 06:31 pm 08:01 pm الأحد 19 03 يونيو, 2018 04:10 am 12:01 pm 03:24 pm 06:31 pm 08:01 pm الاثنين 20 04 يونيو, 2018 04:10 am 12:02 pm 03:25 pm 06:31 pm 08:01 pm الثلاثاء 21 05 يونيو, 2018 04:09 am 12:02 pm 03:25 pm 06:32 pm 08:02 pm الأربعاء 22 06 يونيو, 2018 04:09 am 12:02 pm 03:25 pm 06:32 pm 08:02 pm الخميس 23 07 يونيو, 2018 04:09 am 12:02 pm 03:26 pm 06:32 pm 08:02 pm الجمعة 24 08 يونيو, 2018 04:09 am 12:02 pm 03:26 pm 06:33 pm 08:03 pm السبت 25 09 يونيو, 2018 04:09 am 12:02 pm 03:27 pm 06:33 pm 08:03 pm الأحد 26 10 يونيو, 2018 04:09 am 12:03 pm 03:27 pm 06:33 pm 08:03 pm الاثنين 27 11 يونيو, 2018 04:09 am 12:03 pm 03:27 pm 06:34 pm 08:04 pm الثلاثاء 28 12 يونيو, 2018 04:09 am 12:03 pm 03:28 pm 06:34 pm 08:04 pm الأربعاء 29 13 يونيو, 2018 04:10 am 12:03 pm 03:28 pm 06:34 pm 08:04 pm الخميس 30 14 يونيو, 2018 04:10 am 12:03 pm 03:28 pm 06:34 pm 08:04 pm

امساكية السعودية: اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء الأربعاء 1 16 مايو, 2018 03:45 am 11:57 am 03:26 pm 06:41 pm 08:11 pm الخميس 2 17 مايو, 2018 03:44 am 11:57 am 03:26 pm 06:41 pm 08:11 pm الجمعة 3 18 مايو, 2018 03:43 am 11:57 am 03:26 pm 06:42 pm 08:12 pm السبت 4 19 مايو, 2018 03:43 am 11:57 am 03:26 pm 06:42 pm 08:12 pm الأحد 5 20 مايو, 2018 03:42 am 11:57 am 03:26 pm 06:43 pm 08:13 pm الاثنين 6 21 مايو, 2018 03:41 am 11:57 am 03:25 pm 06:43 pm 08:13 pm الثلاثاء 7 22 مايو, 2018 03:41 am 11:57 am 03:25 pm 06:44 pm 08:14 pm الأربعاء 8 23 مايو, 2018 03:40 am 11:57 am 03:25 pm 06:44 pm 08:14 pm الخميس 9 24 مايو, 2018 03:40 am 11:58 am 03:25 pm 06:45 pm 08:15 pm الجمعة 10 25 مايو, 2018 03:39 am 11:58 am 03:25 pm 06:45 pm 08:15 pm السبت 11 26 مايو, 2018 03:39 am 11:58 am 03:25 pm 06:46 pm 08:16 pm الأحد 12 27 مايو, 2018 03:38 am 11:58 am 03:25 pm 06:47 pm 08:17 pm الاثنين 13 28 مايو, 2018 03:38 am 11:58 am 03:25 pm 06:47 pm 08:17 pm الثلاثاء 14 29 مايو, 2018 03:37 am 11:58 am 03:25 pm 06:48 pm 08:18 pm الأربعاء 15 30 مايو, 2018 03:37 am 11:58 am 03:25 pm 06:48 pm 08:18 pm اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء الخميس 16 31 مايو, 2018 03:36 am 11:58 am 03:25 pm 06:48 pm 08:18 pm الجمعة 17 01 يونيو, 2018 03:36 am 11:58 am 03:25 pm 06:49 pm 08:19 pm السبت 18 02 يونيو, 2018 03:36 am 11:59 am 03:25 pm 06:49 pm 08:19 pm الأحد 19 03 يونيو, 2018 03:35 am 11:59 am 03:25 pm 06:50 pm 08:20 pm الاثنين 20 04 يونيو, 2018 03:35 am 11:59 am 03:25 pm 06:50 pm 08:20 pm الثلاثاء 21 05 يونيو, 2018 03:35 am 11:59 am 03:26 pm 06:51 pm 08:21 pm الأربعاء 22 06 يونيو, 2018 03:35 am 11:59 am 03:26 pm 06:51 pm 08:21 pm الخميس 23 07 يونيو, 2018 03:35 am 12:00 pm 03:26 pm 06:52 pm 08:22 pm الجمعة 24 08 يونيو, 2018 03:34 am 12:00 pm 03:26 pm 06:52 pm 08:22 pm السبت 25 09 يونيو, 2018 03:34 am 12:00 pm 03:26 pm 06:52 pm 08:22 pm الأحد 26 10 يونيو, 2018 03:34 am 12:00 pm 03:26 pm 06:53 pm 08:23 pm الاثنين 27 11 يونيو, 2018 03:34 am 12:00 pm 03:26 pm 06:53 pm 08:23 pm الثلاثاء 28 12 يونيو, 2018 03:34 am 12:01 pm 03:26 pm 06:54 pm 08:24 pm الأربعاء 29 13 يونيو, 2018 03:34 am 12:01 pm 03:26 pm 06:54 pm 08:24 pm الخميس 30 14 يونيو, 2018 03:34 am 12:01 pm 03:27 pm 06:54 pm 08:24 pm

ليلة النصف من شعبان 2018 – 1439 هـ

ليلة النصف من عبان ستوافق الأربعاء الأول من مايو 2018 وبذلك يبقى أقل من عشرة أيام على ليلة النصف من شعبان والتي ترفع بها الأعمال لذلك من السنة النبوية المشرفة صيام النصف من شعبان حيث ترفع بها كافة أعمال السنة و تقدر أرزاق السنة الجديدة وفقا للرويات المذكورة في السنة النبوية المشرفة .

موعد أول أيام رمضان 2018

يفصلنا عن بداية الشهر الفضيل شهر الخير والبركات رمضان 2018 أقل من شهر حيث أن غرة شهر رمضان ” اول ايام رمضان 2018 ” في مصر هو السابع عشر من مايو 2018 وبذلك يفصلنا عن أول ايام شهر رمضان أقل من شهر نسأل الله أن يعود علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية الأيام بالخير واليمن والبركات

مدة الصيام في رمضان 2018

وفاقا لإمساكية رمضان المعلنة عن المرصد الفلكي أكد أن مدة صيام شهر رمضان في رمضان 2018 هي 15.46 ساعة في أول أيام شهر رمضان حيث أكد أن مدة ساعات الصوم رمضان 2018 أقل بقليل عن العام الماضي حيث بلغة أطول مدة للصيام في رمضان العام الماضي 17.30 ساعة .

اسعار ياميش رمضان 2018

ولا شك أن ياميش رمضان من الأشياء المميزة ومن سمات رمضان في الدول العربية لذلك ينتظرها الجميع على المائدة في أفطار رمضان وسنقدم لكم تفاصيل أسعار ياميش رمضان 2018 ويمكنك معرفة قائمة أسعار ياميش رمضان وأفضل الأماكن لشراءياميش رمضان 2018 و العروض المقدمة من اكبر المتاجر والهيبرات على أسعار ياميش رمضان 2018.

امساكية رمضان 2018 bdf

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دعاء استقبال شهر رمضان

الجدير بالذكر أن من السنة النبوية المشرفة عندما اقبل شهر رمضان كان الرسول علية أفضل الصلاة والسلام يستقبل شهر رمضان بالدعاء لذلك سنقدم لكم دعاء استقبال شهر رمضان 2018 حيث أنه من كبائر النعم على الفرد من الله عز وجل أن يستقبل الفرد شهر رمضان وكان الرسول الكريم دائما ما يردد اللهم بلغنا رمضان .

أصدار جديد من إمساكية رمضان 2018

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امساكية رمضان 2018 لجميع الدول والعواصم العربية و العالمية

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