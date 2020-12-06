تراند اليوم : ارطغرل 116 : ارطغرل 116 موقع النور ارطغرل الحلقة 116 قيامة ارطغرل الجزء الرابع الحلقة 116 : تعليق كوبيك على بوابة قونيا وعودة نويان

في أحداث قيامة ارطغرل الحلقة 116 الموسم الرابع تضع حليمة زوجة ارطغرل مولودها الثالث عثمان إبن ارطغرل مؤسس الدولة العثمانية، ويترافق ذلك مع عودة وسعي المغول لإحتلال الاناضول من خلال جيش مغولي كبير يقوده نويان.

وتقول حليمة زوجة أرطغرل أثناء مخاضها " من كان يتصور أن السلطانة حليمة التي تشتت أمام العديد من المصائب ستكون زوجة السيد ارطغرل صاحب السمعة الحسنة والمجد ،ويحبها ويتزوجها، أنها ستعطيه ثلاثة أبناء".

وفي الحلقة 116 الأم هايماه تبشر أرطغرل بولده عثمان وتضعه بين يديه فيقول ارطغرل " ما شاء الله أي إبن مبارك هذا ؟ أيها الابن .. الابن السيد.. الابن المبارك ".

ويقول ارطغرل في أذن طفله عثمان " ليكن دليلك الوحيد هو القرأن وسنة نبينا صاحب الاسم المجيد".

ملخص أحداث الحلقة 116 من قيامة أرطغرل

بعد القضـاء على الخائن كوبـيك سيتـجه ارطغرل وجيشه لمواجهـة كريتوس و الجيش القادم من الإمبراطور البيزنطي . سيـقود احمـد ألــب(آريـس) الجيش القـادم من الإمبراطور للقضـاء على ارطغرل ولكن احمد الب سيوقـع هذا الجيـش الكبيـر في فـخ بأمر من ارطغـرل وسيتم القضـاء عليـه تماماً. اقـوى مشهد وهو تعلـيق سعد الدين على بوابـة قونيا وسحل جسده المشؤوم في القصـر.

تردد قناة TRT التركية والقنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل

اقرأ أيضاً

حيث بدأت قناة TRT التركية في عرض أولي الحلقات من قيامة ارطغرل الجزء الرابعونحن هنا من خلال موقعكم المتميز، موقع نجوم مصرية نعرض متابعينا الأعزاء تردد قناة TRT التركية الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل وموقعها علي الأقمار الصناعية.

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب التصويب

ترك سات 11042 8400 عمودي 5/6

يوتلسات 10928 3000 عمودي 5/6

موقع النور العربي يوقع عقد شراكة مع قناة TRT التركية

نظراً لنسبة المشاهدة العالية التي حققها الجزء الرابع من مسلسل قيامة ارطغرل وتصدره أولي نتائج البحث في مواقع التواصل الإجتماعي ومحركات البحث، فقد أعلنت قناة TRT التركية في وقت سابق عن توقيع عقد شراكة بين القناة وموقع النور العربي، حيث تتم إذاعة الحلقة أول مرة علي القناة، وفي اليوم الثاني يتم إعادة بث الحلقة مترجمة للغة العربية علي موقع النور.