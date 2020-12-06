تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 - 1439 .. امساكية شهر رمضان 2018

امساكية رمضان 2018 - 1439 امساكية شهر رمضان 2018 لمعرفة أوقات الصّلاة خلال شهر رمضان شهر الخير والإحسان، حيثُ يستعين بها المُسلمين لمعرفة وقت الإمساك ووقت الإفطار في الشَّهر الفضيل، وقد تمّ إعدام هذه الإمساكية آخر خمس أيام من شهر شعبان وكامل أيام شهر رمضان المبارك، وشهر رمضان هُو الشهر الذي يصوم فيه المسلمون إتباعًا لتعاليم دين الإسلم الحنيف، ويمسك فيه المسلمون عن الطعام والشراب والأعمال السيئة وعن كل ما نهى عنه القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة، نترككم الآن مع امساكية شهر رمضان 2018 لانتقاء ما يناسبكم من تصاميم.

امساكية شهر رمضان

إمساكية شهر رمضان للعام 2018 ذات تصاميم مُتميّزة، حيث تتميز بعدّة أشكال وتصامين تتناسب مع كافة الأذواق، كما يمكن إرسالها عبر مواقع التواصل الإجتماعي أو من خلال برامج الإتصال المختلفة.

امساكية مصر:

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء الأربعاء 1 16 مايو, 2018 04:14 am 12:00 pm 03:16 pm 06:25 pm 07:55 pm الخميس 2 17 مايو, 2018 04:14 am 12:00 pm 03:16 pm 06:26 pm 07:56 pm الجمعة 3 18 مايو, 2018 04:14 am 12:00 pm 03:17 pm 06:26 pm 07:56 pm السبت 4 19 مايو, 2018 04:13 am 12:00 pm 03:17 pm 06:26 pm 07:56 pm الأحد 5 20 مايو, 2018 04:13 am 12:00 pm 03:18 pm 06:27 pm 07:57 pm الاثنين 6 21 مايو, 2018 04:12 am 12:00 pm 03:18 pm 06:27 pm 07:57 pm الثلاثاء 7 22 مايو, 2018 04:12 am 12:00 pm 03:19 pm 06:27 pm 07:57 pm الأربعاء 8 23 مايو, 2018 04:12 am 12:00 pm 03:19 pm 06:27 pm 07:57 pm الخميس 9 24 مايو, 2018 04:12 am 12:00 pm 03:20 pm 06:28 pm 07:58 pm الجمعة 10 25 مايو, 2018 04:11 am 12:00 pm 03:20 pm 06:28 pm 07:58 pm السبت 11 26 مايو, 2018 04:11 am 12:00 pm 03:21 pm 06:28 pm 07:58 pm الأحد 12 27 مايو, 2018 04:11 am 12:00 pm 03:21 pm 06:29 pm 07:59 pm الاثنين 13 28 مايو, 2018 04:11 am 12:01 pm 03:22 pm 06:29 pm 07:59 pm الثلاثاء 14 29 مايو, 2018 04:10 am 12:01 pm 03:22 pm 06:29 pm 07:59 pm الأربعاء 15 30 مايو, 2018 04:10 am 12:01 pm 03:23 pm 06:30 pm 08:00 pm اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء الخميس 16 31 مايو, 2018 04:10 am 12:01 pm 03:23 pm 06:30 pm 08:00 pm الجمعة 17 01 يونيو, 2018 04:10 am 12:01 pm 03:23 pm 06:30 pm 08:00 pm السبت 18 02 يونيو, 2018 04:10 am 12:01 pm 03:24 pm 06:31 pm 08:01 pm الأحد 19 03 يونيو, 2018 04:10 am 12:01 pm 03:24 pm 06:31 pm 08:01 pm الاثنين 20 04 يونيو, 2018 04:10 am 12:02 pm 03:25 pm 06:31 pm 08:01 pm الثلاثاء 21 05 يونيو, 2018 04:09 am 12:02 pm 03:25 pm 06:32 pm 08:02 pm الأربعاء 22 06 يونيو, 2018 04:09 am 12:02 pm 03:25 pm 06:32 pm 08:02 pm الخميس 23 07 يونيو, 2018 04:09 am 12:02 pm 03:26 pm 06:32 pm 08:02 pm الجمعة 24 08 يونيو, 2018 04:09 am 12:02 pm 03:26 pm 06:33 pm 08:03 pm السبت 25 09 يونيو, 2018 04:09 am 12:02 pm 03:27 pm 06:33 pm 08:03 pm الأحد 26 10 يونيو, 2018 04:09 am 12:03 pm 03:27 pm 06:33 pm 08:03 pm الاثنين 27 11 يونيو, 2018 04:09 am 12:03 pm 03:27 pm 06:34 pm 08:04 pm الثلاثاء 28 12 يونيو, 2018 04:09 am 12:03 pm 03:28 pm 06:34 pm 08:04 pm الأربعاء 29 13 يونيو, 2018 04:10 am 12:03 pm 03:28 pm 06:34 pm 08:04 pm الخميس 30 14 يونيو, 2018 04:10 am 12:03 pm 03:28 pm 06:34 pm 08:04 pm