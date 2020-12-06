تراند اليوم : فيديو-في أمريكا .. تعرية فتاة سوداء أثناء اعتقالها

في أمريكا .. تعرية فتاة سوداء أثناء اعتقالها

واشنطن- الخليج 365

أقدم أفراد الشرطة في ولاية ألاباما على اعتقال شابة من أصول إفريقية، داخل مطعم "Waffle House"، وهددوها بكسر يدها أمام الجميع.

وتشير صحيفة واشنطن بوست التي نشرت شريط فيديو عن الحادثة، إلى أن تشيكيسيا كليمنز (25 سنة)، كانت تجلس على الكرسي في المطعم بينما أمسكها أحد رجال الشرطة من يدها ورقبتها. وحاولت الشابة إيضاح سبب الخلاف مع عاملة المطعم، وأنه لا حاجة لاستخدام القوة.

ولكن عناصر الشرطة رفعوا المرأة من على الكرسي وطرحوها أرضا، ما أدى إلى تعرية صدرها، وهي تصرخ متسائلة: "هل أنتم جادون؟ ماذا ارتكبت؟". وحاولت المرأة تغطية صدرها العاري، ولكن أفراد الشرطة طالبوها بالتوقف عن المقاومة، حتى أن أحدهم هددها بكسر يدها، وبدأ آخر بالضغط على رقبتها، ما جعلها تصرخ أنه يريد خنقها.

اقرأ أيضاً

واتهم أفراد الشرطة المرأة بشتمهم ومقاومتهم، بحسب والدتها. وقالت موضحة إن سبب كل هذا كان رفض ابنتها تسديد 50 سنتا إضافية قيمة الأواني البلاستيكية. وأنها كانت في انتظار المدير لتقديم شكوى، وفجأة حضر رجال الشرطة.

وتشير الصحيفة إلى أن الحادثة وقعت، صباح يوم الأحد 22 أبريل الجاري، وتسببت في احتجاجات أمام المطعم واعتقال شخص واحد.

لمتابعة الفيديو من