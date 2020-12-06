تراند اليوم : فيديو رامي ورنا ,,+18 فيديو رامي ورنا الجديد بدون حذف

فيديو رامي ورنا يواصل اثارة الجدل للأسبوع الثاني على التوالي بعد نشر رامي ورنا خمس مقاطع فيديو جنسية واباحية، الأمر الذي أثار جدلاً وسخطاً واسعاً في المملكة الهاشمية الاردنية، حيث علق ناشطون على نشر فيديو رامي ورنا واعتبروه خارجاً عن الأداب والعادات الاردنية.

فيديو رامي ورنا مشاهدة وتحميل فيديو رامي ورنا بدون حذف وبدأت القصة عند نشر رامي ورنا مقطع فيديو يظهرهم وهم يقومون باعمال جنسية الأمر الذي أثار جدلاً وغضباً واسعاً في الاردن.

وتصدر "فيديو رامي ورنا" المخل التريند في الأردن، ومواقع التواصل الإجتماعي في المملكة الأرنية الهاشمية منذ ساعات الصباح بشكل مكثف.

وخيم الغضب والاستنكار على الكثير من النشطاء ورواد مواقع التواصل الإجتماعي في الأردن، بسبب المشاهد التي تحتوي عليه الفيديو الذي جرى تداوله.

اقرأ أيضاً