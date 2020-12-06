تراند اليوم : تناول هذا الطعام كي تتخلص من ألم الظهر !؟

تناول هذا الطعام كي تتخلص من ألم الظهر !؟

لندن / الخليج 365

كشفت إدارة الصحة الوطنية البريطانية NHS ان آلام الظهر تُعد حالة شائعة تؤثر على معظم الأشخاص في مرحلة ما من حياتهم ، ولكن يمكن تسريع الشفاء، أو حتى منع ظهور آلام الظهر في المقام الأول، عن طريق إجراء بعض التغييرات على خطة نظامك الغذائي.

وعن احد أسهل الطرق لحماية ظهرك من الآلام الشديدة والأوجاع، وهي البدء في تناول المزيد من البطاطا الحلوة.

البطاطا الحلوة تُعد من أفضل الأطعمة التي تضيفها إلى نظامك الغذائي، إذا كنت تعاني من آلام الظهر، وفقا لجراح العظام الدكتور برانكو بربا.

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وأوضح برانكو أن البطاطا الحلوة نبات مضاد للالتهابات، وهو مفتاح لمكافحة آلام أسفل الظهر.

وقال بربا: "قد يفاجئك معرفة أن الأطعمة الالتهابية موجودة. ويمكن أن يؤدي تناول هذه الأطعمة إلى تفاقم آلام الظهر، ولكن لحسن الحظ هناك أيضا بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعدك على الشعور بالتحسن. ويمكن أن تساعدك البطاطا الحلوة أيضا في تقليل الالتهاب. ويعتبر البعض أن البطاطا الحلوة "طعام خارق"، ما يعني أنها مليئة بالعناصر الغذائية، التي قد تساعدك على منع الالتهاب".

وأضاف: "البطاطا الحلوة تعد طبقا جانبيا سهلا في وجبة العشاء. قم بإقرانها مع السمك مثل السلمون، لمضاعفة الفعالية المضادة للالتهابات".

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