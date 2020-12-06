تراند اليوم : شاهد: مصارع "روسي" مشهور يطرد "عروسه" من حفل الزفاف

وكالات/ الخليج 365

إضطر المصارع الروسي وبطل العالم في المصارعة الرومانية، زاوربيك سيداكوف، إلى طرد عروسه من حفل الزفاف، بعد أن اكتشف أنها تملك ماضيا فاضحا لا تصلح معه لأن تكون شريكة حياته.

وأثار الرياضي المعروف دهشة جميع الحضور في حفل زفافه، حث كان بطل الفضيحة بطرد عروسه.

وقالت قناة" إن تي في" الروسية، إن سيداكوف وبعض الضيوف تلقوا خلال الحفل رسائل هاتفية رافقتها مقاطع فيديو أظهرت عروسه في وضع غير لائق.

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ووفقاً للقناة، فإن صاحب الرسالة إدعى أن العروس كانت تعمل سابقا في مكاتب تقدم خدمات مرافقة للأثرياء.

وأمسك المصارع عروسه من شعرها، وطردها من حفل العرس.

وأشارت القناة الى أن عشيقا سابقا للعروس دبر تلك الفضيحة للانتقام منها.