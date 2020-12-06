تراند اليوم : ما قصة البقرة الطائرة التي خطفت الأنظار في سويسرا..!

وكالات / الخليج 365

انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي، صورة خطفت الأنظار لبقرة معلقة في الهواء تحملها طائرة مروحية، في مشهد وصف بالبقرة الطائرة.

وفي مشهد بدا غريبا ونادرا، حملت طائرة مروحية "هليكوبتر" بقرة مصابة بأحبال ونقلتها إلى موقع آخر وهي متدلية بالهواء، في جبال الألب في سويسرا.

وينقل رعاة المواشي في جبال الألب قطعانهم من مناطق المرتفعة الى مناطق أقل ارتفاعاً في حدث سنوي يعرف باسم "بودنفارت".

وساق الرعاة نحو ألف بقرة من أعلى إلى أسفل، باستثناء واحدة مصابة لا تقوى على السير مع قطيعها، مما اضطرهم لاستدعاء طائرة هليكوبتر مخصصة لمثل هذه الأغراض.

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ونشرت وكالة الصور الصحفية الأوروبية صورا للبقرة التي بدت كما لو كانت طائرة في الهواء، أثناء نقلها للحاق برفيقاتها في الرحلة السنوية المعتادة.

وقال أمبروس أرنولد، وهو أحد الرعاة المشاركين في العملية، لصحيفة "ليماتالير زيتونغ" السويسرية، إن نقل البقرة المصابة بهذه الطريقة كان "اختصارا فعالا".

لكن أرنولد أضاف أن "التجربة ربما كانت مؤلمة للحيوان، بسبب رفعه في الهواء فجأة".

وبحسب الصحيفة، فإن نقل الحيوانات المصابة بطائرات الهليكوبتر يحميها من التعرض لمزيد من الإصابات في رحلتهم من قمم الجبال إلى الأسفل، ويجنبها تجدد الإصابات التي شفيت حديثا.