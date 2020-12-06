تراند اليوم : تفسير حلم نزول الدم من الحامل ! !

ما هو تفسير حلم نزول الدم من الحامل، سؤال يساله الكثير من النساء في الاونة الاخيرة، حيث انها تحلم بنزول دم النساء الحوامل، فتاتي في الاحلام فتاة حاملا تكون قريبة للشخص الحالم يحلم بنزول الدماء من هذه المراة، فيستيقظ الشخص الحالم مفزوعا من النوم، فهو من الامور التي لا يحبها احد ومكروهة المنظر، لذلك تحاول النساء التعرف على ما هو تفسير حلم نزول الدم من الحامل في المنام، لمعرفة ما يؤول اليه هذا الحلم من خير او من شر، لذلك سوف نضع بين ايديكم كامل تفسير حلم نزول الدم من الحامل ، وما يقوله المفسرون كالنابلسي وابن سيرين في تفاسيرهم حول حلم نزول الدم من الحامل.

تفسير حلم نزول الدم من الحامل في المنام

راى النابلسي وابن سيرين ان نزول الدم في المنام من الحامل او غيرها له الكثير من الدلالات والتفاسير المهمة، والتي من اهمها ما سنقوم بذكره الان في تفسير حلم نزول الدم من الحامل في المنام، وما يحمل هذا الحلم من خير او شر للشخص الحالم ومن اهم التفاسير ما يلي :

إن كان الرائي هو امرأة حامل ورأت دماء الحيض أو الدورة فإنها تحمل بغلام أو صبي.

أما رؤية الرجل متزوج أو أعزب أنه حائض وطئ أو نكح محرما له سواء زنا أو احد محارمه.

أما المتزوج يرى أن زوجته حائض فإن ما يخطط له سيفشل وأن أمره سيغلق ويضيق سواء في المال أو راحة البال.

أما إن طهرت في نفس الحلم فذلك اتساع للرزق والسرور.

وإن جامعها بعد طهارتها فإنه تيسير وفرج للحال وزوال الكربات.

أما من حاول جماع زوجته وكانت معرضة رافضة لذلك فيدل على أنه من أصحاب الدنيا والباحثين عنها.

أما إن وجد أن امتناعها لأنها حائض أو رأى دم الدورة فإنه سيخسر في تجارته أو تفسد صناعته وعمله.

عند رؤية الرجل أنه حائض فإنه ينكح محرما أو يزني.

وإن رأت امرأة أنها حائض فإنها ارتكبت ذنبا أو تنبه له.

فإن رأت أنها تطهرت أو اغتسلت من حيضها فإنه توبة عن الذنب وعفو، أما من يئست من الحيض فهي بشرى برزق مولود صبي.

أما من رأت من النساء أن زوجها يجامعها وهي حائض فإنه كاذب ويكذب عليها في عدة أمور، ويقال بأن الحيض ودمائه فصد أو حجامة أو شياطين.

ومن رأت الشيطان فكأنما رأت الحيض ويدل الحيض على نقص في الدين وفي أداء العبادات والفرائض، ويقال بأن الحيض يفسر بالمرض.

أما العزباء أو البنت البكر فإن رأت اليأس الحيض فإنه يدل على الزواج أو الخطوبة.

أما إن رأت دماء الحيض فيدل على نزف سيصيبها، والمتزوجة عند رؤيتها بأن زوجها يجامعها وهي حائض فيعني خروجها وسفرها أو طردها من بلدها هي وزوجها معا، أو نقل السكن إلى مدينة أخرى أو بيع المنزل.

تفسير حلم الحامل ينزل منها دم

رؤية الحامل للدم ينزل منها في المنام له العديد من التفاسير المهمة التي تحمل عدة دلالات وتفاسير حسب شيوخ التفسير، ويجب الاهتمام جيدا بمثل هذه الاحلام وبمعرفة جوانب هذا الحلم للتعرف على التفسير المناسب للحلم.