تراند اليوم : توقعات مايك فغالي 2020 لسوريا

توقعات عام 2020 سوريا، تتواصل الحرب في سوريا ولا زال الدمار ينهش في هذه البلد الجميلة التي تشتت وأكلت من لحمها ودمها الحرب الأهلية حيث بدأت بمظاهرات إحتجاجية ضد النظام السوري والرئيس بشار الأسد، قبل أن تتحول لصراعات وحروب أكلت الأخضر واليابس في الكثير من المناطق السورية وكانت آخر ما شهدته سوريا من صراعات دخول القوات التركية لمنطقة شمال سوريا، والقتال ما بينها وبين قوات سوريا الديمقراطية قبل أن يتوصل الطرفان لإتفاق لوقف إطلاق النار، ويود السوريين التعرف على ما تحمله توقعات عام 2020 سوريا إذا ما كان العام الجديد 2020 سيحمل في طياته لسوريا أمن وإستقرار أم أن الحروب ستتصاعد والصراعات ستتواصل في هذا العام الجديد.

تشير توقعات عام 2020 سوريا إلى إمكانية تحسن الأوضاع السياسية في سوريا عام 2020م، كما أن الجيش السوري سيتمكن من بسط سيطرته على الكثير من المناطق السورية ويطرد المسلحين منها، وخاصة الجماعات الإرهابية التي تنهش في أمن وإستقرار دولة سوريا منذ سنوات عدة، ونحاول التوقف مع توقعات سوريا عام 2020 من قبل أشهر الفلكيين من بينهم ليلى عبد اللطيف ومايك فغالي وسمير طنب وغيرهم.

توقعات عام 2020 سوريا مايك فغالي

الفلكي الشهير مايك فغالي جاءت توقعات سوريا عام 2020 وقال أنها سوف تشهد حالة من الاستقرار النسبي وتعود الحياة لطبيعتها شيئاً فشيء بعد صراع مستمر لمدة ستة سنوات، وقد جاء أهم ما توقعه فيما يلي /

يتم السيطرة على حلب من قبل الجيش السوري

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توقعات عام 2020 سوريا ليلى عبداللطيف

تشهد سوريا عقد إنتخابات رئاسية جديدة يتولى فيها رئيس سوري جديد الحكم خلفاً للرئيس بشار الاسد الذي يسقط في هذه الإنتخابات، ويتم عقد مفاوضات ما بين الدول المجاورة خاصة إيران مع روسيا التي تساند الرئيس بشار الاسد والتوصل لوقف إطلاق نار طويل المدى مع الجهات المسلحة التي تقاتل في سوريا، كما يعلن حزب الله اللبناني سحب قواته من سوريا خلال العام 2020.

توقعات عام 2020 سوريا سمير طنب

يتوقع خبير الفلك سمير طنب أن تشد سوريا إنفراجة كبيرة على صعيد الأوضاع العامة السيئة التي كانت منذ ستة أعوام ملأى بالحروب والصراعات المختلفة ما بين النظام السوري والقوات المعارضة والمسلحين الذين قدموا إلى سوريا من أجل القتال إلى جانب الجماعات الإسلامية المسلحة المعارضة لبشار الأسد ونظامه، وتوقع سمير طنب أن يستعيد النظام السوري والجيش التابع له كافة السيطرة على الكثير من المناطق السورية كما أن الأكراد يستعيدون السيطرة على منطقة شمال سوريا وهو ما يدخلهم في صراع مع النظام التركي.

نأمل أن تكون توقعات عام 2020 سوريا مليئة بالخير والسلام والأمن والإستقرار لسوريا وأبناءها الذين عانوا طويلاً ويلات الحروب فيها، وكانت محل معاناة وأسى الكثير من المواطنين، وختاماً تبقى هذه التوقعات مجرد تنبؤات من هؤلاء الفلكيين ويبقى علم الغيب بيد الله سبحانه وتعالى وحده وفق ما يحمله هذا العام من خير ووئام لهذا البلد العربي العزيز على قلوبنا جميعاً، والتي نرجوا أن تكون عاماً للخير والحب والسلام في سوريا وكافة الدول العربية.