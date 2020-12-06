تراند اليوم : تفسير حلم الشعر الطويل

تفسير حلم الشعر الطويل خلال النوم، يعد الشعر عند الكثير من الناس مهم جدا لمظهرهم العام، حيث هناك من يعتني به بشكله يوميا من اجل أن يخرج بشكل جميل ومقبول للناس، ولكن هنا حالة تأتي للناس في منامهم وهي حلو الشعر الطويل،

حيث كثير من الفتيات يبحثنَ عن تفسير حلم الشعر الطويل لكثرة ما يُراودهنّ هذا الحلم في المنام، فرؤية الشعر الطويل في المنام لها تفسيرات مُختلفة، حيثُ يُمكن أن يكون التفسير حسب طول الشعر أو قصره، لذلك يجب الانتباه عند سرد تفاصِيل الحلم حين البحث عن تفسير له، فهُناك العديد من التفسيرات المحمُودة والغير المحمودة، ويختلف تفسير الحلم من امرأة لأخرى سواء مُتزوجة أو غير متزوجة، وسوف نستعرض في مقالنا هذا تفسير حلم الشعر الطويل لشيوخ التفسير كالنابلسي وابن سيرين وابن شاهين وغيرهم.

تفسير حلم الشعر الطويل في المنام

تتنوّع التفسيرات والدّلالات للأحلام بالشَّعر الطويل، فيُمكن أن يكُون الشعر الطويل لهُ تفسِير مُغاير للشعر القصير، حيثُ يَختلف من فتاة لأخرى مُتزوجة أو غير متزوجة، فهو مثلاً بالنّسبة للحامل إنجاب بنت بإذن الله تعالى. وشعر الرّأس في المنام يعني مال وعمر طويل:

فمن رأى شعر رأسه يطول فإنّ عمره يطول.

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ومن رأى شعره طويلاً، فإنّ ذلك محمودٌ خاصّةً للنّساء، والضّفائر دليل الدّيون على الإنسان، وإزالة شعر الشّارب والإبط دليل على قضاء الدّيون وذهاب الهمّ واتّباع السُّنة، وضفر الشّعر يدل على إتقان الأمور وحفظ المال.

ومن رأى أنّ له شعراً طويلاً وهو مسرور به فإن ذلك محمود خصوصاً في النساء، فإنهن يستعملن شُعور غيرهنَّ بسَبب الزينة .

ومَن رأى أن شعر رأسه قد كثر وطالت لحيته فضفر شعره جميعاً ضفائر فإنها ديون كثيرة عليه، والشعور أموال لمن ملكها أو حواها وإزالة شعر الشارب والإبط دليل على قضاء الديون وذهاب الهم، وإتّباع السنة، وضفر الشعر يدل على إتقان الأمور وضفر شعر النساء دليل خير، ولمن هُو معتاد بضفره يدل على حفظ المال وجمعه ولغير هؤلاء كالفقير والأعمى، يدل على تعقد الأمور.

ومن رأى شعره نبت في غير محلّه أصابه هم وحلق شعر رأسه وقصه في زمن الحج يدل على الأمن وقصه ونتفه إذا لم يشن الخلقة فهو ذهاب الهم وقيل نتف الشعر يدل على وفاء دين الرائي على كره منه.

وإذا رأى الهاشمي طول شعره ملك الرقاب.

وإذا رأى الجندي أن شعره طال زاد سلاحه وزينته.

ومن رأى شعره كشعر الفرس فإنه يمسك ويقبض عليه إن كان لصاً أو آبقاً.

وإن رأى ذلك حر فليحذر أن يصير عبداً.

ومن رأى شعره صار كشعر الخنزير أصابته شدائد وكثرة الشعر للمهموم زيادة في همّه وكثرته للمسرور زيادة في سروره وسواد شعر المرأة يدل على محبة زوجها لها وعلى استقامة أحوال زوجها.

تفسير حلم الشعر الطويل للبنت ابن سيرين

فسّر ابن سيرين الشعر حسب مَوضِعه في الحلم وفي طوله وقصره، حيثُ فسَّر بشكلٍ عام إنّ شعر الرّأس هو مال وطول عمر، وتختلف باختلاف صاحب الرّؤيا:

وإن رآها صاحب صلاح على رأسه فهو زيادة ووقاية وهيبة له.

وإن رآها غنيّ فهو ماله، وإن رآها فقير فهي ذنوبه، وحُسن شعر الرّأس شرفٌ وعزّ.

وإن رأى شعره جعداً وسبطاً فإنّه يُشرّف ويُعزّ.

وإن رآه سبطاً طويلاً مُتفرّقاً فإن مال رئيسه يتفرّق.

وإن كان ناعماً لَيِّناً فإنّه زيادة مال رئيس,

وقيل من رأى كأنّ له شعراً طويلاً وهو مسرور به فإنّه محمودٌ وخاصّةً في النّساء؛ فإنّهن يستعملنَ شعور غيرهنّ في الزّينة.

ورؤيا ضِفر الشّعر جيّدٌ للنّساء ورديء لغيرهم.

ورؤيا طول الشّعر محمودٌ.

فمن رأى كأنّه طال فإنّه يزيد في علمه وماله.

وإن كان صاحب الرّؤيا سلطاناً قَوِيَ سلطانه وكان حَسَن السّيرة فيه.

وإن كان تاجراً ربحت تجارته لقوله تعالى (وزاده بسطة في العلم والجسم).

وإن كان صاحب الرّؤيا امرأة حامل دلّت رؤياها على الولادة وقيل اليُتُم.

كان ابن سيرين يكره بياض الشّعر للشّاب ويقول الشّيب الافتقار والهمّ إذا طال الشّعر:

وإن رأى ذلك فقيرٌ اجتمع عليه مع فقره دَيْنٌ وربما حُبِس.

وإن رأى أنَّه نَتَف شيبه فإنّه يُخالف السّنة ويستخفّ بالمشايخ.

وإن رأى شاب في شعره بياض فإنّه قدوم غائب عليه، وقيل إنّ الشّيب في التّأويل زيادة وقار ودين، وقيل هو زيادة عمر لقوله تعالى (ثم لتكونوا شيوخاً).

وروي أن الحجاج بن يوسف رأى كأنّ رأسه ولحيته قد ابيضّا، فلقي عبد الملك بن مروان همّاً وغمّاً وتغير في أمره، وأما المرأة إذا رأت شيب جميع رأسها دلّت رؤياها على فسق زوجها، فإن كان زوجها صالحاً فإنّه يغايرها بامرأة أخرى جارية، وإن لم يكن كذلك فإنّه يُصيبه منها غمٌّ أو حزن.

تفسير حلم الشعر الطويل الاسود النابلسي

كما للنابلسي في تفسِيره أيضًا كان مِثل رأي ابن سيرين في قوله أنّ تفسير الحلم بشعر الرّأس في المَنام مال وطول عمر:

فمَن رأى شَعر رأسه طال فإنّ عمره يطول.

وإن رأى أنّ شعره السَبِط أصبح جَعِداً فإنّه يتّضع، وإن كان العَكس فيتفرّق مال رئيسه وقيل جُمّة الشّعر ماله.

وإن كان فقيراً فهي دُيونه التي عليه.

وإن صار له في المنام شعرٌ جَعِد دلّ على التّعويض بالمال أو من الأزواج أو الملابس.

ومن رأى شعره طويلاً فإنّ ذلك محمودٌ خاصّةً في النّساء، والضّفائر دليل الدّيون على الإنسان، وإزالة شعر الشّارب والإبط دليلٌ على قضاء الدّيون وذهاب الهمّ واتّباع السُّنة، وضفر الشّعر يدلّ على إتقان الأمور وحفظ المال.

ومن رأى شَعره نبت في غير محلّه أصابه همٌّ، وحَلْقُ شعر الرّأس في زمن الحجّ يدل على الأمن، وقيل نتف الشّعر يدلّ على وفاء دين الرّائي.

وإذا رأى الجنديّ أن شعره طال زاد سِلاحه.

ومن رأى شعره كشعر الفرس فيُقبض عليه إن كان لصّاً.

ومن رأى شعره صار كشِعر الخنزير أصابته شدائد، وكُثرة الشّعر للمهموم زيادة في همّه وكثرة الشّعر للمسرور زيادة في سروره.

وسواد شعر المرأة يدلّ على محبّة زوجها لها.

فإن رأت أنّها كشفت شعرها فإنّ زوجها يغيب عنها.

وإن رأت إنّها لم تزل مكشوفة الرأس فإن زوجها لا يرجع إليها.

وإن لم يكن لها زوج فإنّها لا تتزوّج أبداً، وطول شعر الإبط دليل على نيل الحاجة وصحّة دين صاحبه وكرمه.

فإن كان فيه قمل دلّ على كثرة العيال.

ومن رأى شعر رأسه قد نقص فهو همٌّ.

وإن رأى أحداً ينتف من شعرِه فإنّها مُصيبة في مال.

ومن رأى أنّه دهن شعره بدهن فهو زينة له.

ومن رأى أنّه يُفلي رأسه فإنّه يُطَّلَع على بعض عيوبه.

ومن رأى الشّعر ينبت في أماكن لا ينبت فيها الشّعر فإنّ الدّين يكثر عليه، وإن نبت الشّعر في كفّه فتلك منفعة، وربّما دلّ شعر الرّأس على الزّرع، والمال، والجاه، والزّوج للمرأة العازبة، والزّوجة للرّجل العازب.

وأنّ ضفر شعره دلّ على جمع المال، وإن أخرج القمل من رأسه دلّ على إخراج المفسدين من أرضه وربما دلّ حسن الشّعر على الأعمال الصالحة، وإن ضفر شعر المرأة وكانت مريضة ماتت، وشعر الرّجل زينة له ووقاية ومال دائم، وإن رأى شعر جسده أبيض وكان غنياً ناله خسران في ماله.

وإن رأت المرأة أنّ شعرها برّاق فاحم فهو استغناؤها بمال زوجها.

تفسير حلم الشعر الطويل للمتزوجه ابن شاهين

رأي ابن شاهين للشعر وطُوله رأي مُغاير عن ابن سيرين والنابلسي، فَقد رأى أنّ الشعر الطويل والزائد هُو هم وغمّ بالنسبة للحالم:

وإنْ رأت المرأة ذلك يكون زينة وزيادة بهاء، وقيل رؤيا الشَّعر لمن يكون مُتلبساً بزيّ الفقراء فلا بأس به.

ومن رأى أنّه حلق رأسه في أيام الحجّ فإنّه صلاح في الدّين وكفّارة للذّنوب، وإن كان في الأشهر الحرم أو في بعضها فإنّه قضاء دين وزوال همّ وغمّ.

وقيل إن رأى ذلك ذو منصب فليس بمحمود.

وإن رأت المرأة ذلك فإنّه يدلّ على موت زوجها أو أحد محارمها.

وإن رأت أنَّ شعرها قُطِع أو بعضه فإنّه يدل على مخاصمة مع زوجها وقيل حصول مصيبة.

وإن رأت أن شعرها جميعه صار أبيض فإنّه يدلّ على أنّ زوجها رجلٌ فاسق على غير الطّريقةبالمُجمل.

فإنّ رؤيا الشّعر تؤول على ستّة أوجه: للملك بالعسكر، وللمرأة بالعزّ، والبهاء وللرّعية بالهمّ والغمّ، وللفقراء العُبّاد بزيادة العبادة وقيل بالحجّ.

ومن رأى أن شعر بدنه قد طال فإن كان ذا وجاهة فزيادة في ماله وأُبّهة في جاهه.

وإن رأى ذلك فقير فعُسرٌ وضيق.

وإن رأت المرأة أن شعرها حُلِقَ أو قُلِع دون أصلِه فإنّه دليل على هتكها.

ومن رأى أنّ شعره قد شاب فإنّه زيادة في دَينه وقيل نقصٌ في ماله.

ومن رأى أنّ شعر رأسه قد سَقط من غير فعلٍ فإنّه يدلّ على الهمّ والغمّ من جهة الأبوين، وقيل شعر الرّأس مال، وطول عمرٍ، وحسنة، وعزّ، وشرف.

ومن رأى شعر رأسه طويلاً مُتفرّقاً يدلّ على تفرّق مال رئيسه.

ومن رأى أن ليس برأسه شعر وهو أصلع يدلّ على زيادة العيش.

ومن رأى أن ليس له سبالان وقد ثبت له ذلك فإنّه يدل على أن يولد له ابنتان أو لأحد من أقاربه.

وإن رأى ذلك وهو في مكان مرتفع فربما يكون عِزّاً ودولة ومن رأى أنّه أجلح لا خير فيه وقيل همّ وغمّ وحقارة.

ومن رأى أنّه كان أجلح أو أقرع وقد نبت الشّعر برأسه فيدلّ على زيادة أُبّهة وعظمة وحصول خير.

ومن رأى أنّه نبت له شعر في موضع لا ينبت فيه الشّعر فإنّه يدل على حصول دين ثمّ يُقدّر الله تعالى بوفائه.

تفسير حلم الشعر الطويل للعزباء

يوجد بعض التفاسير المتعلقة بالمرأة العزباء في حلم الشعر الطويل، والتي هي:

رؤية الفتاة العزباء للشعر الطويل في المنام، بشرى لها بالزواج من رجل تعيش معه حياة هادئة.

وإذا رأت الفتاة العزباء أن شعرها طويل في الحلم، وكانت ما زالت تدرس، فالرؤية تشير إلى نجاحها وتفوقها في دراستها.

أما إذا رأت أن شعرها طويل ولامع فذلك بشرى لها بتحسن الأحوال.

ولكن إذا كان الشعر متسخ ومظهره بشع دل ذلك على إصابتها بالمرض أو الهموم.

الشعر الطويل في الحلم إذا كان مجعداً، دل ذلك على المتاعب والهموم الذي سيواجهها الرائي خلال الفترة المقبلة.