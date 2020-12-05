تراند اليوم : نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2020 فاس مكناس

أعلنت وزارة التربية الوطنية في المغرب العربي ، اليوم السبت نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2020 فاس مكناس .

ونلعن لكم جميع الجهات ولوائح الانتظار ونتائج الناجحين في الاختبارات الشفوية ولوائح الناجحين في الاختبارات الكتابية و لوائح المقبولين لاجتياز الاختبارات الشفوية ونتائج الانتقاء الأولي لاجتياز مباراة التعليم بالتعاقد 2021/2020، لوائح المقبولين لاجتياز مباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات ومباريات ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين والملحقين الاجتماعيين tawdif.men.gov.ma.

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