تراند اليوم : الكليات المتاحة لتنسيق المرحلة الثانية 2018 رابط تنسيق المرحلة الثانية طب هندسة تجارة اداب حقوق سياحة فنادق

بدأت اليوم تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات المصرية لجميع طلاب وطالبات الثانوية العامة في جمهورية مصر العربية ، حيث نستعرض لكم اليوم الكليات المتاحة للمرحلة الثانية من تنسق الثانوية العامة للعام 2018 علمي وادبي لجميع الراغبين بالاطلاع على تنسيق المرحلة الثانية والكليات المتاحة في المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة.

تنسيق المرحلة الثانية 2018

يتبقى أمام طلاب المرحلة الثانية من التنسيق، أماكن شاغرة بكليات الهندسة لطلاب الشعبة الهندسية، كما يوجد أيضا أماكن شاغرة بمعظم كليات الحاسبات والمعلومات على مستوى جامعات الجمهورية.

كما يتبقى أماكن شاغرة لطلاب الشعبة العلمية بكليات الطب البيطرى والتمريض، كما أن هناك أماكن شاغرة بكليات العلوم والفنون التطبيقية والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والألسن والآثار لطلاب الشعبتين العلمية "علمى علوم ورياضة".

ولطلاب الشعبة الأدبية يتبقى أماكن خالية فى كليات التجارة والآداب والحقوق والسياحة والفنادق والتربية بكل شعبها.

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