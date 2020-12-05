تراند اليوم : رسائل واتس اب لعيد الاضحي 2018 مسجات عيد الاضحى

رسائل واتس اب لعيد الاضحى 2018، عيد الأضحى يهل علينا في العاشر من شهر ذي الحجة كل عام، ويذبح المسلمون الأضاحي في هذا اليوم، وتُعتبر الأضحية سُنة لمن استطاع، فهو بذلك يُحيي سُنة أقرّها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، هنا اخترنا لكم مجموعة، هنا اخترنا لكم مجموعة رسائل واتس اب لعيد الاضحى يُمكنكم أن تُشاركوها على الواتس اب أو تضعوها كحالات على الواتس اب أيضًا.

عيد الأضحى هو ثاني عيد عند المسلمين، ويأتي قبله يوم عرفة يوم التاسع من ذي الحجة، ومن المتعارف عليه أن هناك الكثير من المُسلمين يصوموا هذا اليوم سُنة عن النبي محمد صلّى الله عليه وسلّم، فهو يُكفّر سنة مضت وسنة أتت.

مسجات عيد الاضحى للواتس اب

اخترنا لكم هنا مجموعة مسجات عن عيد الاضحى للواتس اب، يُمكنكم أن تتبادلوها مع أصدقائم على تطبيق التواصل الاجتماعي الواتس اب.

كل عام وأنت ومن يحبونك بـ خير

كل عام وأنت أول من يمر في البال

يـ للي هنا في القلب لك حاجة غير

تشبه صباح العيد في قلوب الاطفال

* ‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​هُنَاك أنَاس مُعيّنوون فَقط

إذا تحدثواّ إليكُ |

وأنت بمزاج متعكُر

تتَغلغل بِدآخلِك بَهجة آلدُنيَا وُ أفرَاحها !

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كــل عــام أذكــرك وأبـدا مـن جـديـد

وكــل عــام أعــيــّد بـجـروح وعــنــا

آآه ..يـاطـعـم الـحـزن والـيـوم عـيــد

ودي أبــكـي لــكن إخــوانـي هــنــا

العيد لآ منّك “حَضرت” وانتْ

لآ من غِبْت

غآب ..!

وشلون اسمّي العيد / عيد ..

انْ مرّ مآ سلمْ ” عليك” ..!

…

أقبل علينا العيد يالحب وين أنت

ما شوفلك بارق ولا مِن مواري

لاهنت يا درب المعاناة لا هنت

غيّبتهم عَني وجبت الطواري

…

يارب يكون العيد

فرحة لـ أحبابي

أشوفهم جنبي

وأضيّع عتابي

رسائل عيد الاضحى واتس اب

يسعى الكثير من نشطاء تطبيقات التواصل الاجتماعي للحصول على رسائل عيد الاضحى، وذلك ليتبادلوها مع أصدقائهم ليلة العيد، تعبيرًا منهم عن فرحتهم بهذا العيد المبارك الذي أخصّه الله للمسلمين في كافة بقاع الأرض.

بمناسبة عيد الاضحى حبيت أكون أول واحد يقولك عندكو خروف زيادة؟

العيد في السنة مرتين .. لكن في الكون مفيش زيك اثنين

قبل انشغال جميع الخطوط والشبكة تصبح أخطبوط طوط طوط كل عيد وأنت مبسوط

للغالين بس اللي أحبهم و يحبوني كل عام و أنت بخير بالسنة الجديدة

كلك سكر .. كلك عسل .. كلك قشطة .. كلك حلاوه … كلك لقمه ونام

خروف دخلوه المصحة ليه .. لأن عيد الاضحى قرب

عيدك مبارك يا قاطع أخبارك..العيد بدون وصالك مالوش بهجة ولا فرحة وإنت بعيد عن أحبابك

ليس العيد لمن لبس الجديد إنما العيد لمن نجا يوم الوعيد

التوصيل السريع باقة ورد وهمسة حب للغالي بالعيد جعل أيامه عيد

اباركلك بالعيد و ايامه الورديه و امانه يا حبيبى لا تنسانى بالعيديه

حتشوف اللحمة وتنساني بعدين ترجع تترجاني متخافش ناوي اسامحك ما انت في قلبي ووجداني

في خروف هربان شكله معفن و جربان لسه بتفكر مين .. بيقرا الرسالة الان

عيد سعيد صحة حديد عمر مديد فلوس تزيد ديون تسديد مراتب تنجيد سياسة بجناحين بتطير

خروف محشش قال لتاكسي على طول على المدبح .

شفت الخروف بيحصله ايه؟ لما بيضحوا بيه”.. ده حالي لما العيد يقرب وانت لسه بعيد

كنت بحس من غيرك ناقصني كتير حاجات .. لكن شفت الخروف قررت انسى اللي فات

على فكرة فيه واحد سأل عنك النهاردة بيقول انه يعرفك واديته رقمك وبيقول جايلك بعد يوم واسمه عيد

في خروف هربان شكله معفن و جربان لسه بتفكر مين .. بيقرا رسالة عيد الاضحى الان

ياويلي قرب يومي والكل بيضحي بدبحي وبيدوق لحمي المرسل عن خروف العيد

خروف مقدم على هجرة.. ليه لأن بلاد الغرب ماعندهمش عيد الاضحى

ياحمامة الحرم زوريه ومن زمزم اسقيه ومن عطر الكعبة طيبيه وبقرب العيد هنيه

واحد حلف يدبح خروف لو ابنه نجح … فلما طلعت النتيجة سألوه ابنك نجح قالهم: لا الخروف نجح.

مبروك عليك اللحمة وماتاكلش كتير ليجيلك تخمة وتمشي محتاس وضارب لخمة

بمناسبة عيد الاضحى 2018 حبيت أكون أول واحد يقولك عندكو خروف زيادة؟

كل عام وأنت إلى الرحمن أقرب ..كل عام وصحائف أعمالك بالحسنات اثقل كل عام وهمتك للجنة تكبر

واحد اشترى خروف نحيف قاله أبوه: لية ما جبتوش تخين ؟ قال: سيبك من جسمه شوف جمال عيونه .

هلت الاعياد وبينهم افضل .. عيد الاضحى .. مبارك عليكم

أيام عمري أربعة يوم لقياك ويوم رؤياك ويوم أهواك ويوم العيد معاك