تراند اليوم : هل اليوم اجازة رسمية في مصر 23\7\2018 ... هل اليوم اجازة للبنوك

تشهد جمهورية مصر العربية اليوم الاثنين اجازة رسمية بمناسبة ثورة 23 يوليو.

حيث قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن يكون يوم الاثنين ، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام.

ومن ناحية أخرى، أوضح متحدث الحكومة، بأن ئيس الوزراء اجتمع مع فريقه المعاون وحث على العمل بأسلوب نشط غير بيروقراطي، وتذليل أي عقبات في تنفيذ البرنامج، ووجه الوزارات بتشكيل فرق عمل لتنفيذ برنامج الحكومة والتصدي للعقبات التي تواجهه.

كما أعلنت مصادر رسمية خلال تصريحات صحفية، بأنه خلال الأيام القليلة المقبلة، ستبدأ مصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية، في الإفراج عن عدد من المسجونين، ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الرئاسي، بسبب ذكرى 23 يوليو.