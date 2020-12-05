تراند اليوم : الكليات المتاحة للمرحلة الثانية 2018 .. الكليات المتبقية للمرحلة الثانية 2018

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية 2018 .. الكليات المتبقية للمرحلة الثانية 2018 ،أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، خلال فعاليات المؤتمر الصحفى الذى يعقده اليوم بمقر الوزارة، انطلاق تنسيق المرحلة الثانية بحد أدنى 78.05 % للشعبة العلمية و69.51 % للشعبة الأدبية.

كانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أعلنت الحد الأدنى للمرحلة الأولى، للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أى بنسبة 96.10% بمجموع عدد الطلاب 28001 طالب، والشعبة الهندسية بحد أدنى 385 درجة فأكثر أى بنسبة 93.90% فأكثر بعدد طلابى 15267، والشعبة الأدبية بحد أدنى328 درجة فأكثر أى بنسبة 80.00% فأكثر 83539 طالبًا، بإجمالى 126807 طلاب.

من المتوقع أن يكون الحد الأدنى لكلية الطب بنسبة 98٫04 ٪.

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ومن المتوقع أن يكون الحد الأدنى لطب الفم والأسنان درجة بنسبة 97٫8 ٪.

والحد الأدنى المتوقع لكلية الصيدلة بنسبة 96٫5 ٪

كما من المتوقع أن يبلغ الحد الأدنى لكليات العلاج الطبيعي بنسبة 96.4 %.

ومن المتوقع أن يصل الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة بنسبه 92.9%.

ويتوقع أن يكون الحد الأدنى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بنسبة 94٫٧7 %

ومن المتوقع أن يصل الحد الأدنى للقبول بكلية الإعلام هو 94.5% .

أما كلية الألسن فمن المتوقع أن يصل الحد الأدنى للقبول بها هو 92.6 %.

وكلية الآثار من المتوقع أن يصل الحد الأدنى 90.6%.