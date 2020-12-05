شاهد ما فعله أمريكي لزيادة عدد متابعيه على يوتيوب!

فاجأ اليوتيوبر الأمريكي "سا فومبا" متابعيه بخطوة متهورة وخطيرة، وذلك بهدف زيادة عدد المعجبين والمشاهدين عبر صفحته على يوتيوب.

وظهر فومبا في فيديو وثّق جسر بيني باركر في ولاية تكساس الأميركيّة، ثمّ بدا مستلقياً على الارض يحاول الإمساك برأسه ليتبيّن أنّه تعرّض لكسور في جمجمته ولنزيفٍ خفيفٍ.

وقد أسرعت فرق الإسعاف إلى المكان ونُقل فومبا إلى المستشفى حيث أمضى أكثر من ثلاثة أيّام لتلقّي العلاج الضّروري. وفق موقع مزمز.

ومن جهته، قال فومبا إنّ الحياة تحتاج إلى خوض المغامرات وإلّا ستكون مملّة، ويسعى دائماً لترك بصمة على هذا الكوكب.