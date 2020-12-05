تراند اليوم : تنسيق كلية العلوم 2020

تنسيق كلية العلوم 2020 حصرياً لجميع الناجحين بالثانوية العامة تنسيق كلية العلوم 2020 ، مع تنسيق الثانويه العامه لكلية العلوم لجميع جامعات الجمهورية وبيتم تحديثه باستمرار واللى عنده سؤال يكتبه فى تعليق فى الاسفل وهرد عليه.

بات الجميع من طلاب الثانوية العامة شعبة علمى علوم وايضا علمى رياضة ، يبحثون عن مؤشرات تنسيق كلية علوم او التنسيق المتوقع لكلية علوم ، وذلك من اجل تحديد مستقبلهم المقبل فى الدراسة الجامعية.

اولاً: اذا كنت في سنة 3 ثانوي شعبة علمي رياضة وعاوز تقدم في كلية العلوم هتجد اسم كلية العلوم فى التنسيق "علوم رياضة" ودا معناه انها علوم من علمى رياضة ..لا تخف فهي نفس كلية العلوم اي لا اختلاف سوي في اللفظ . ثانياً: يوجد عدد قليل من كليات مصر التي تفرق بين علوم رياضة (علوم من علمى رياضة) وعلوم (علوم من علمى علوم) على سبيل المثال كلية علوم بني سويف فطبقا للائحة كلية علوم بني سويف يحق لطلاب علمى رياضة في 3 ثانوي الالتحاق بقسمين فقط في الكلية وهما قسم الرياضيات وعلوم الحاسب وقسم الفيزياء فقط ...ويحق لطلاب كلية العلوم علمى علوم في 3 ثانوي الالتحاق باقسام الكيمياء والميكروبيولوجي وقسم علم الحيوان وقسم الجولوجيا ولا يحق لهم الالتحاق باقسام الرياضيات وعلوم الحاسب وقسم الفيزياء بعض الكليات من يطبق مثل هذة اللائحة ولاكن الاكثرية لا يطبقونها .

التوقع سيكون مبنى على الاتى (ملحوظة الأعداد تقريبيه من تنسيق السنين اللى فاتت):

علمى علوم :

9 الالاف طالب الطب البشرى + 500 طالب العلوم الصحية والتطبيقية + 2500 طب الفم والاسنان + 16 الالاف الصيدلة + 2000 العلاج الطبيعي + 5 الالاف الطب البيطري + 12 الالاف العلوم (من علمى علوم) = 52 الف بأعتبار شوية دخلوا تمريض وتربية بدل علوم ... ومحتمل كليات الطب السنه دى تاخد دفعات زيادة ودا كويس هيقلل التنسيق.

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علمى رياضة:

18 الالاف الهندسة + 10 الف الحاسبات والمعلومات + 6 الالاف العلوم (من علمى رياضة) = 38 الف بأعتبار شوية دخلوا تربية بدل علوم + القطاعات التى تقبل الطلاب من الشعبتين العلمية والأدبية:

الاقتصاد والعلوم السياسية 700 طالب وطالبة بالشعبة العلمية الألسن 2500 طالب وطالبة بالشعبة العلمية الإعلام 600 طالب وطالبة بالشعبة العلمية الفنون الجميلة "فنون" 1000 طالب وطالبة بالشعبة العلمية الفنون التطبيقية 1500 طالب وطالبة بالشعبة العلمية

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= 6500 طالب لعلمى (علوم + رياضة) وبأعتبار أن نصهم علمى علوم ونصهم علمى رياضة.

من علمى علوم:

علوم دمنهور 395.5 علوم كفر الشيخ 394.5 علوم سوهاج 394.5 علوم القاهرة 394.0 علوم جنوب الوادي 394.0 علوم الإسكندرية 393.5 علوم الزقازيق 393.0 علوم بني سويف 393.0 علوم الفيوم 393.0 علوم المنيا 392.5 علوم طنطا 392.5 علوم عين شمس 392.5 علوم أسيوط 392.0 علوم المنصورة 392.0 علوم بنها 391.5 علوم حلوان 391.5 علوم المنوفية بشبين الكوم 391.5 علوم أسوان 391.5 علوم قناة السويس بالإسماعيلية 391.0 علوم السويس 391.0 علوم الوادي الجديد 390.5 علوم بور سعيد 390.5 علوم العريش 390.5 علوم بنات عين شمس 390.5 علوم دمياط 390.5

من علمى رياضه: