تراند اليوم : تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي نتيجة تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي لعام 2020 وأسماء كليات الذكاء الاصطناعي في مصر وشروط الالتحاق بها ومصروفاتها الدراسية على النحو التالي:

كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ

ووافق المجلس الأعلى للجامعات خلال الفترة الماضية على إنشاء أول كلية للذكاء الاصطناعى فى الشرق الأوسط بجامعة كفر الشيخ، والتي بدأت الدراسة بها خلال شهر سبتمبر الماضي.

وتضم الكلية 4 أقسام أساسية، هي "برمجة الآلة واسترجاع المعلومات، والروبوتات والآلات الذكية، وتكنولوجيا أنظمة الشبكات المدمجة، وعلوم البيانات، فضلاً عن أن الكلية ستتضمن أقسام كلية الحاسبات والمعلومات، بالإضافة إلى قسم روبوتك الموجود بكلية الهندسة".

نظام الدراسة بالكلية 4 سنوات، ويحصل الطالب بعدها على بكالوريوس في علوم الذكاء الاصطناعي.

شروط القبول بالكلية

1- تقبل الكلية شهادة الثانوية العامة شعبي علمي رياضة.

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2- يشترط الحصول على الحد الأدنى للقبول بالكلية الذي يحدده مكتب التنسيق كل عام.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بالكلية

- شهادة الثانوية العامة + عدد 2 صورة منها.

- شهادة الميلاد كمبيوتر + عدد 2 صورة منها.

- 6 صور شخصية 4*6.

- 7 صور بطاقة شخصية.

- للطلاب الذكور نموذج 2 جند + نموذج 6 جند.

- مبلغ 700 جنيه تدفع إلكترونيًا للبنك الأهلي.

الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة

قواعد القبول للمستجدين

- بالنسبة لبرنامج هندسة البرمجيات وبرنامج تكنولوجيا الشبكات، يشترط أن يكون الطالب حاصلًا عن الثانوية العامة علمي رياضة أو ما يعادلها من الشهادات المعادلة الأجنبية والعربية.

- بالنسبة لبرنامج الحوسبة المعلوماتية: أن يكون الطالب حاصلًا على الثانوية العامة علمي علوم.

- أن يكون الطالب حاصلا على الحد الأدنى للقبول بكليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات الحكومية.

- لا تقبل الكلية تحويلات الطلاب السابق حصولهم على درجة البكالوريوس من أي كلية أخرى إلى البرنامج.

الرسوم الدراسية

- تبلغ رسوم الدراسة 770 جنيهًا للساعة المعتمدة الواحدة للطلاب الجدد الملتحقين بالدراسة والتي بدأت في سبتمبر 2019، إضافة إلى الرسوم الإدارية التي تبلغ 1800 جنيه للعام الجامعي.

- تسدد الرسوم في بداية كل فصل دراسي ولا تشتمل الرسوم على المراجع الدراسية، هذا بالإضافة لأي رسوم أخرى تقررها إدارة الجامعة.

- تزيد رسوم الساعة المعتمدة في الفصل الدراسي الصيفي بنسبة 25% عن الفصول الدراسية الرئيسية.

قواعد التحويل لغير المستجدين

- أن يكون الطالب حاصلا على الثانوية العامة علمي رياضة أو ما يعادلها.

- أن يكون الطالب حاصلا على الثانوية العامة علمي علوم لبرنامج الحوسبة المعلوماتية.

- أن يكون الطالب حاصلا على الحد الأدنى للقبول بكليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات الحكومية خلال العام الدراسي الذي كان مستجدًا به.

- أن يكون الطالب الراغب في التحويل قضى فترة لا تزيد عن عام دراسي بكليته.

- أن يكون الطالب ناجحا بكليته ومنقول لفرقة أعلى بكليته.

الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بنها

تنفرد الكلية بـ 3 برامج دراسية جديدة مميزة، وهي تخصصات تكنولوجيا الشبكات والمحمول" و"أمن المعلومات واكتشاف الأدلة الجنائية الرقمية" و"المعلوماتية الطبية".

شروط القبول ببرامج الكلية:

أولًا: برنامج تكنولوجيا الشبكات والمحمول

الحصول على شهادة الثانوية العامة المصرية شعبة الرياضيات أو ما يعادلها ويتم قبول طلاب الشهادات المعادلة والوافدين.

ثانيًا: برنامج أمن المعلومات واكتشاف الأدلة الجنائية الرقمية

يشترط الحصول على شهادة الثانوية العامة المصرية شعبة الرياضيات أو ما يعادلها ويتم قبول طلاب الشهادات المعادلة والوافدين.

ثالثًا: برنامج المعلوماتية الطبية

يشترط الحصول على شهادة الثانوية العامة المصرية شعبة الرياضيات أو شعبة العلوم أو ما يعادلها ويتم قبول طلاب الشهادات المعادلة والوافدين.

وتعتمد الدراسة بالبرنامج على نظام الساعات المعتمدة حيث يستغرف الطالب 141 ساعة معتمدة للبرنامج الأول والثاني و140 ساعة للبرنامج الثالث، وتبلغ المصروفات الدارسية 750 جنيهًا مقابل الساعة المعتمدة.

الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان

تضم الكليات برنامجي هندسة البرمجيات وبرنامج المعلومات الطبية وجاءت شروط القبول بهما على النحو الآتي:

أولًا: برنامج المعلومات الطبية

خطوات التقديم بالبرنامج:

استیفاء النموذج الخاص بالتقدیم المبدئي من خلال الإنترنت.



یتم استخراج فیزا من البنك الأھلي بموجب البطاقة الشخصیة، ثم إیداع (505) جنیهًا بالبنك لشحن الفیزا، المستخرجة، حیث أن الفیزا ھي الألیة الرسمیة للدفع خلال فترة الدراسة بالكامل، حیث لا یوجد دفع نقدي.



تحضیر المستندات التالیة: (صورة من شھادة الثانویة العامة - خطاب الترشیح من الكلیة التي قبل بھا الطالب بالتنسیق).



یقوم الموظف بشئون الطلاب بمراجعة ملفات الطالب من حیث الحد الأدنى وكافة أوراق الطالب، ثم سحب رسوم فتح ملف ٥٠٠ جنیه من الفیزا الخاصة بالطالب.



عمل مقابلة شخصیة للطالب، وشحن الفیزا لدفع رسوم المقابلة بمبلغ ٣٠٥ جنیه.



موافقة مجلس إدارة البرامج الخاصة بالكلیة، ویتبعھا موافقة مجلس الكلیة على قبول الطالب.



إعلان الطلاب بقبولھم بالبرنامج وذلك من خلال البیانات التي قام الطالب بإستیفائھا في النموذج المبدئي، ؤأیضا الموقع الخاص بالبرنامج.



یحضر الطالب إلي الكلیة لاستلام خطاب الكشف الطبي وذلك في حالة أنه لم یقم بعمل كشف طبي سابق لكلیة تابعة لجامعة حلوان.



یقوم الطالب بشحن الفیزا بعدد الساعات التي قام بتسجیلھا ومصروفات الكلیة والمصروفات الإداریة، بالبنك الأھلي تمھیدا لدفع المصروفات عن طریق الفیزا.



یقوم الطالب بتقدیم كافة المستندات المطلوبة بعد إجراء الكشف الطبي ودفع المصروفات وذلك خلال أسبوع من تاریخ إعلان النتیجة على الموقع، بخلاف ذلك یلغى ترشیح الطالب للقبول بالبرنامج.

المستندات المطلوبة للتقديم:

يتم إجراء الكشف الطبي، في حالة إذا كان الطالب أجرى الكشف الطبي سابقا لأي كلية تابعة لجامعة حلوان لا يتم إعادته وهو صالح لاستخدامه لدي الكلية، إذا لم يتم عمل الكشف يحضر الطالب إلي الكلية لاستلام ورقة الكشف الطبي ومعرفة ميعاد الكشف، حيث يستطيع الطالب في اليوم المحدد للكشف الطبي إنهاء عملية التقديم بعد تجهيز الآتي:

- أصل شهادة الثانوية العامة و4 صور منها.

- شهادة ميلاد الرقم القومي و4 صور منها.

- عدد (5) صور من البطاقة الشخصية.

- عدد (10) صور شخصية.

- أصل بطاقة الترشيح و4 صور منها.

- نموذج (2) جند للذكور.

- بطاقة (6 أو 7 جند) لمواليد 99 وما قبلها.

- 1 جنيه دمغة من مكتب البريد.

- طوابع جامعة بـ4 جنيهات للكشف الطبي من خزينة الكلية.

- يسلم الملف في دوسيه بلاستيك بكبسولة.

المصروفات:

- يتم شحن الفيزا بمبلغ 13200 جنيه للطالبات، و13250 جنيه للطلاب البنين حيث تشتمل المصروفات على البنود التالية:

- 500 جنيه مصروفات إدارية.

- مصروفات الكلية (777.5 جنيه) للطالبات، و(827.5 جنيه) للطلاب.

- مصروفات الساعات المعتمدة للفصل الدراسي الأول 11900 جنيه، والفصل الدراسي الثاني 13300 جنيه للعام الدراسي 2019-2020.

- العام الدراسي 2020-2021: تبلغ المصروفات 12600 جنيه لكل فصل دراسي.

- العام الدراسي 2021-2022: تبلغ المصروفات 12600 جنيه لكل فصل دراسي.

- العام الدراسي 2022-2023: تبلغ المصروفات 12600 جنيه للفصل الدراسي الأول، و6300 جنيه للفصل الدراسي الثاني.

ثانيًا: برنامج هندسة البرمجيات

تفاصيل البرنامج:

- يعمل البرنامج بنظام الساعات المعتمدة وينقسم إلى: 24 ساعة مواد دراسية + 12 ساعة للرسالة، بما يعادل 36 ساعة معتمدة.

- تنقسم المواد الدراسية إلى: 6 مقررات إجبارية + 2 مقررات اختياري، بما يعادل 8 مقررات دراسية

- الحد الأدنى لإنهاء البرنامج هو 4 فصول دراسية والحد الأقصى المسموح به هو 10 فصول دراسية

- لا يعتبر التدريب الصيفي فصلًا دراسيًا.

- عند إتمام دراسة المقررات الدراسية ورسالة الماجستير يحصل الدارس على شهادة الماجستير من كلية الحاسبات والمعلومات جامعة حلوان.

الأوراق المطلوبة:

- شهادة التخرج.

- شهادة إنهاء الخدمة العسكرية.

- شهادة الميلاد.

- بيان درجات تفصيلي بالمواد التي تم دراستها.

- 6 صور شخصية.

- شهادة الدبلومات إن وجدت.

مصاريف الدراسة:

1- 200 جنيه رسوم فحص الأوراق ولا ترد في حاله عدم القبول.

2- 1200جنيه رسوم تسجيل سنة دراسية وتخلتف من سنة لأخرى.

3- 500 جنيهًا لكل ساعة معتمدة.

ويقسم البرنامج لـ36 ساعة: 24 ساعة مواد دراسية + 12 ساعة رسالة ماجستير.

الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بني سويف

وتتضمن الكلية برنامج المعلومات الطبية الذي يمنح درجة بكالوريوس الحاسبات والمعلومات في المعلوماتية الطبية بالتعاون بين كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وكلية الطب بجامعة بنى سويف، وتستغرق مدة الدراسة بالبرنامج 4 سنوات (144 ساعة معتمدة).

شروط الالتحاق بالبرنامج

-يقبل البرنامج خريجي الثانوية العامة شعبتي علمي علوم وعلمي رياضيات وما يعادل أي منهما.

- يشترط حصول الطالب على الحد الأدنى على الأقل لأي كلية حاسبات على مستوى مصر.

- يقبل برنامج المعلوماتية الطبية تحويلات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة في أعوام سابقة شريطة أن يكون الطالب خريج علمي علوم أو رياضيات أو ما يعادلها وأن يكون حاصلًا على الحد الأدنى لكلية الحاسبات في سنة حصوله على الثانوية العامة.

الأوراق المطلوبة للتقديم

- صورة استمارة نجاح الثانوية العامة.

- بطاقة الترشيح المطبوعة من الإنترنت.

- صورة شهادة الميلاد.

- صورة بطاقة ولي الأمر.

- 6 صور شخصية مقاس 4*6.

وتبلغ المصروفات الدراسية نحو 20.500 جنيه، تدفع على دفعتين، يدفع الطالب 11500 بالفصل الدراسي الأول، ثم يستكمل باقي المبلغ بالفصل الدراسي الثاني.

جامعة عين شمس

برنامج الذكاء الاصطناعي بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس يهدف إلى إعداد خريجين لديهم القدرة علي برمجة الآلة لمحاكاة العقل البشري وطريقة عمله، مثل قدرته على التفكير والاكتشاف والاستفادة من التجارب السابقة.

ويشترط للالتحاق بالبرنامج الحصول على شهادة الثانوية العامة المصرية علمي رياضة أو ما يعادلها وفقًا لقانون تنظيم الجامعات للطلاب المتقدمين للالتحاق بمرحلة البكالوريوس، والحصول على الحد الأدنى لكلية حاسبات ومعلومات على مستوى مصر، كما يقبل البرنامج الطلاب من جميع محافظات الجمهورية.

ويشترط للتخرج من البرنامج اجتياز الطالب 141 ساعة، ويدفع الطالب نحو 900 جنيه مقابل الساعة المعتمدة الواحدة.

وبدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قبل نحو عام تقريبًا، في إنشاء المرحلة الأولى من مدينة المعرفة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار تشييد مدينة تكنولوجية ذكية، فضلًا عن كونها من أضخم المشروعات الاستثمارية الخاصة بالتطوير العقاري في مصر.