تراند اليوم : تنسيق كلية الشرطة 2020

نتابع معكم اليوم تنسيقات الكليات الحربية في جمهورية مصر العربية وكلية الشرطة لجميع طلاب الثانوية العامة الراغبين بالالتحاق بكليات الشرطة في مصر ، حيث نسلط الضوء من خلال المقال التالي على شروط الالتحاق ومعدلات القبول في الكليات الحربية وكليات الشرطة للعام 2018.

تنسيق كلية الشرطة 2020

أعلنت كلية الشرطة عن قبول طلاب الثانوية العامة 2020 بمجموع لا يقل عن 70%.

وفي هذا الصدد ألزمت كلية الشرطة الخريجين منها بخدمة الوزارة مدة لا تقل عن 10 سنوات من تاريخ التخرج، ومن لا يلتزم بهذا سوف يرد ضعف مصاريف الدراسة التي تحملتها الوزارة، وإذا تغيب طالب أو ترك الدراسة بعذر غير مقبول يكون ملزم ولي أمره بدفع جميع المصاريف خلال فترة دراسته بالأكاديمية.

وطالبت الكلية، بالتزام خريجي كلية الشرطة بخدمة الوزارة مدة لا تقل عن 10 سنوات من تاريخ التخرج، وإلا التزموا برد ضعف نفقات الدراسة التي تكبدتها الوزارة، وكل طالب بكلية الشرطة يترك الدراسة بغير عذر مقبول يلتزم بالتضامن مع ولي أمره بدفع جميع النفقات التي تحملتها الوزارة خلال فترة دراسته بالأكاديمية.

وقالت الكلية، إنه يجب أن يتوافر في المتقدمين الشروط التي نص عليها القانون رقم 91 لسنة 1975 في شأن إنشاء أكاديمية الشرطة وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976 وتعديلاته وقرارات مجلس إدارة الأكاديمية، وهي:

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1- أن يكون الطالب ووالداه مصريي الجنسية بالميلاد من غير طريق التجنس، وغير مزدوجي الجنسية، ولم يسبق حصولهم على جنسية دولة أخرى ويعتبر الطالب مفصولاً من الكلية إذا تغيرت جنسيته أو حصل على جنسية دولة أخرى أثناء قيده بالكلية.

2- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة من داخل أو خارج البلاد أو ما يعادلها من الدبلومات الأجنبية أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة التي تمنحها المعاهد الثانوية الأزهرية لعام التقدم أو لعام سابق فقط على عام التقدم، شريطة أن يكون الطالب مقيدًا في ذلك العام في إحدى الكليات أو المعاهد الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي عندالتقدم للالتحاق بالكلية، مع تقديم شهادة تثبت القيد مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع الدرجات ألا تقل عن 70%.

3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة هو أو أحد والديه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة.

4- ألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية، ويعتبر الطالب مفصولًا من الكلية إذا تزوج أثناء قيده بها.

5- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي.

6- ألا يزيد السن في أول أكتوبر على 22 سنة ميلادية.

7- ألا يقل طول قامة الطالب عن 170 سم.

8- أن تقرر الجهة الطبية المختصة استكمال الطالب لشروط اللياقة الصحية والنفسية المطلوبة للعمل الأمني، ويعتبر الطالب المقيد بالكلية مفصولًا إذا قررت الجهة الطبية المتخصصة عدم لياقته الطبية أو النفسية للخدمة.

9- اجتياز جميع الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالكلية.